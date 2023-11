Neroden trenutek: hrvaški minister skušal poljubiti nemško kolegico

V Berlinu se je odvila konferenca o krepitvi in širitvi Evropske unije, ki sta se je med drugim udeležila tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon in hrvaški minister Gordan Grlić Radman.

Slednji se je znašel v središču pozornosti po nerodnem trenutku med skupinskim fotografiranjem, ki so ga ujele kamere. Grlić Radman se je rokoval z nemško zunanjo ministrico Annaleno Baerbock in jo pri tem poskušal poljubiti na lice. Kot je razvidno s fotografij in posnetkov, Baerbockovo poteza hrvaškega kolega ni preveč navdušila.