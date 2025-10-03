Neroden trenutek za Vučića: zmedeno iskal prosto mesto, nato dobil 'šolski' stol

Srbski diplomat in poslanec Borko Stefanović je na družbenem omrežju X delil posnetek iz Kobenhavna, na katerem srbski predsednik v sobi, polni evropskih voditeljev, zmedeno išče svoj sedež.

"Nenehna sramota in neverjeten neuspeh našega protokola," je komentiral Stefanović in dodal: "Ni smešno, ker že 13 let vodijo in uničujejo Srbijo. To se zgodi, ko pomembne državne zadeve vodijo nesposobni in leni ljudje".