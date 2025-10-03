Neroden trenutek za Vučića: zmedeno iskal prosto mesto, nato dobil 'šolski' stol

Srbski diplomat in poslanec Borko Stefanović je na družbenem omrežju X delil posnetek iz Kobenhavna, na katerem srbski predsednik v sobi, polni evropskih voditeljev, zmedeno išče svoj sedež.
"Nenehna sramota in neverjeten neuspeh našega protokola," je komentiral Stefanović in dodal: "Ni smešno, ker že 13 let vodijo in uničujejo Srbijo. To se zgodi, ko pomembne državne zadeve vodijo nesposobni in leni ljudje".
Na posnetku Aleksandar Vučić vstopi v sobo, kjer so že sedeli drugi voditelji, njemu pa, kot kaže, niso pripravili stola. Vučić se nato ozre naokoli in zagleda prost stol, ko pa se nanj že želi usesti, ga nekdo opozori, da tam ne more sedeti, ker je stol namenjen nekomu drugemu.
Nato so mu prinesli manjši stol s pregibno mizico, podoben tistim iz šolskih klopi, poroča srbski portal nova.rs. Ko se je skušal udobno namestiti, je po vrhu vsega po nesreči še polomil mizico.
