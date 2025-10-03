Svetli način
Tujina

Neroden trenutek za Vučića: zmedeno iskal prosto mesto, nato dobil 'šolski' stol

Kobenhavn, 03. 10. 2025 17.15 | Posodobljeno pred 1 uro

M.S.
32

Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je na vrhu Evropske politične skupnosti v Kobenhavnu znašel v nekoliko nerodni situaciji. Ob prihodu v sobo je zmedeno iskal svoj sedež, a je kmalu postalo jasno, da očitno zanj nihče ni pripravil mesta. Nato so ga posedli na stol s pregibno mizico, slednja pa je, ko se je usedel, padla na tla.

Srbski diplomat in poslanec Borko Stefanović je na družbenem omrežju X delil posnetek iz Kobenhavna, na katerem srbski predsednik v sobi, polni evropskih voditeljev, zmedeno išče svoj sedež.&nbsp;

"Nenehna sramota in neverjeten neuspeh našega protokola," je komentiral Stefanović in dodal: "Ni smešno, ker že 13 let vodijo in uničujejo Srbijo. To se zgodi, ko pomembne državne zadeve vodijo nesposobni in leni ljudje".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na posnetku Aleksandar Vučić vstopi v sobo, kjer so že sedeli drugi voditelji, njemu pa, kot kaže, niso pripravili stola. Vučić se nato ozre naokoli in zagleda prost stol, ko pa se nanj že želi usesti, ga nekdo opozori, da tam ne more sedeti, ker je stol namenjen nekomu drugemu.

Nato so mu prinesli manjši stol s pregibno mizico, podoben tistim iz šolskih klopi, poroča srbski portal nova.rs. Ko se je skušal udobno namestiti, je po vrhu vsega po nesreči še polomil mizico.

KOMENTARJI (32)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
hipertrop
03. 10. 2025 18.24
Marsikaj se ima še za naučit tale, ampak zakaj se sploh sili tukaj zraven, saj Srbija bolj paše k Rusiji, Bangladešu, Turkmenistanu, Sudanu in podobnim
ODGOVORI
0 0
Primula22
03. 10. 2025 18.16
+1
Toliko je vreden, so mu pokazali. In v mojih očeh je toliko vreden tudi Janković njegov prijatelj
ODGOVORI
1 0
SEHE
03. 10. 2025 18.14
+1
to si je prislužil glede na njegove komentarje o EU...
ODGOVORI
1 0
Gru gru
03. 10. 2025 18.13
+3
nepomembnez😂
ODGOVORI
3 0
odpisani zasedli vlado
03. 10. 2025 18.13
+2
Dobil je takšen stol kakršen mu pripada.Pokazali so mu,da se naj še enkrat poda v 1 razred osnovne šole ne pa da jo konča v 1 razredu šole za posebaj prizadete.Hahahahaha
ODGOVORI
3 1
plejadanka
03. 10. 2025 18.11
+2
🤣
ODGOVORI
2 0
Rudar
03. 10. 2025 18.05
+2
Mater je tuponja. Mu še ne kapne, da ne more bit na paradi v Moskvi in moledovat za denar v EU.
ODGOVORI
4 2
Glavni_Baja
03. 10. 2025 18.14
-1
hlapć. eu se je sama ponudila, brkicaaa
ODGOVORI
1 2
Posteni
03. 10. 2025 18.22
Kje si dunajski hlapcek 🤣
ODGOVORI
0 0
Glavni_Baja
03. 10. 2025 18.23
pa kjeee si tipćek brez LAJFA 🤣😆😂😅😁
ODGOVORI
0 0
anatomija
03. 10. 2025 18.01
+11
To se zgodi , ko se udeležiš srečanja kamor nisi povabljen. Enako se mu je zgodilo v Moskvi in Pekingu na vojaški paradi . Na Srbskih medijih pod njegovim vplivom pa se hvali , da mu je Trum dal ključe od Bele hiše in mu dejal da lahko ride kadar koli hoče v belo hišo . red nekaj meseci je prišel na srečanje v Miami in se nato sam povabil na večerjo , ki jo je priredil Trump vendar so mu preprečili vstop . Takoj po incidentu je sporočil novinarjem v Srbiji , da se nujno predčasno vrača domov zaradi hude bolezni .
ODGOVORI
11 0
Glavni_Baja
03. 10. 2025 18.13
-2
tebe se bo še desetletja striglo, ovčićaaa
ODGOVORI
0 2
Jejzus
03. 10. 2025 17.59
-9
Tako pač je, če se ne strinjaš s t.i. EU elito. Ne daj se Vučič.
ODGOVORI
1 10
Colgate
03. 10. 2025 18.01
+9
@jejzus Zapre Bruselj pipico milosti, Srbija klecne v enemu tednu
ODGOVORI
10 1
Jejzus
03. 10. 2025 18.16
+1
Se strinjam. Vprašanja je kakšen interes ima EU v Srbiji? Naj se sami odločijo pod katerim gospodarjem bodo.
ODGOVORI
1 0
natas999
03. 10. 2025 17.55
+7
verjetno ne spada tja
ODGOVORI
9 2
Bolfenk2
03. 10. 2025 17.55
+2
Ne vem kaj Vučko še sploh hodi na sestanke v propadajočo EU. Tisoč krat bolj svetla prihodnost čaka Srbijo v BRIC skupnosti.
ODGOVORI
7 5
Colgate
03. 10. 2025 18.02
+2
@bolfenk Sine, pravopis pa to...tisočkrat se napiše skupaj. Srbija v BRICS...kaj pa ima za ponuditi, maline in smoki?
ODGOVORI
3 1
Rudar
03. 10. 2025 18.04
-1
Verjetno misliš BRICS. Niti tam ga ne marajo.
ODGOVORI
1 2
Colgate
03. 10. 2025 17.54
+7
Nihče ga ne mara...na Kitajskem je bil zadaj pri kelnarjih, v Copenhagnu niti stola ni dobil. V Moskvi bo sedel na tepihu
ODGOVORI
11 4
Vakalunga
03. 10. 2025 17.44
+6
Skoraj tako kot je Turk Von Žlajdro postavil v kot na kavč sedet, Kitajc jo je vozil v kombiju za krompir, pred Trumpovo pisarno pa je čakala skupaj z Evropejci kot pes na kost.
ODGOVORI
12 6
_endrug
03. 10. 2025 17.54
+3
Po slovensko se ne piše kot govoriš. To bi pa že lahko vedel.
ODGOVORI
6 3
2mt8
03. 10. 2025 17.42
+10
Vučić je šef Jankovića.
ODGOVORI
15 5
FRPuma
03. 10. 2025 18.12
-1
Jankoviću.
ODGOVORI
0 1
Slavko Bablč
03. 10. 2025 17.41
-11
Samo Janša nas reši.
ODGOVORI
7 18
Albert Konečnik
03. 10. 2025 17.58
+3
Slavko, JJ nas je že reševal, zato smo pa v takem dre.ku.
ODGOVORI
7 4
rogla
03. 10. 2025 17.36
+5
"Pametni" Vučić verjetno ni razumel "sporočila" .
ODGOVORI
8 3
300 let do specialista
03. 10. 2025 17.33
+9
Ne vem kaj rine tja gor, že Makaron ga je ponižal pred parimi leti... kam rine, če ga vidijo kot "tretjerazrednega".
ODGOVORI
12 3
Colgate
03. 10. 2025 17.50
+6
@300Let Srbija je skoraj izpraznila javne finance. Sedaj hodi po Evropi prositi za miloščino
ODGOVORI
8 2
300 let do specialista
03. 10. 2025 18.11
Tega sibželite tebi podobni
ODGOVORI
0 0
undisputed
03. 10. 2025 17.29
+5
To kar si zasluzi sovraznik lastnega naroda!!!!!
ODGOVORI
11 6
