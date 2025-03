Nerodna vlomilca postala spletni hit: ujela ju je nadzorna kamera

So dnevi, ko ti gre vse narobe, in vse kaže, da sta enega takih dni imela nerodna vlomilca, ki se jima danes posmehuje vsa Nemčija. Za tarčo sta izbrala trgovino z mobilnimi telefoni v kraju Herne na severozahodu države, prvo napako pa sta naredila takoj na začetku. Pravzaprav, še preden sta se lotila "dela", saj sta si pozabila zakriti obraz. Na njuno srečo so morali to narediti pred objavo posnetka nadzorne kamere.

Ta je hitro zaokrožil po spletu in v smeh spravil tudi lastnika prodajalne. "Ponoči sem nenadoma dobil klic, da se je tukaj sprožil alarm – zaradi razbitja okna. Policija je bila že obveščena. Bil sem še buden, zato sem hitro šel tja. Ostalo je tako, kot je prikazano na posnetku," se je očitno zabaval ob neuspehu vlomilcev.