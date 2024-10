Nervoza v Iranu: 'Pripravljajo se na povračilni napad Izraela'

Napadi se medtem nadaljujejo v Gazi. V izraelskem napadu v begunskem taborišču Džabalija je bilo v petek pozno zvečer ubitih najmanj 30 oseb, v napadu v mestu Gaza pa še tri, poročajo palestinski viri in tuje tiskovne agencije. Novinar francoske tiskovne agencije AFP pa je ponoči poročal tudi o močnem topniškem obstreljevanju, eksplozijah in streljanju v soseski Zejtun v južnem delu mesta Gaza.

Zaskrbljenost zaradi morebitnega napada na iranske naftne objekte so izrazili tudi ameriški zalivski zavezniki, vključno z Združenimi arabskimi emirati, Bahrajnom in Katarjem. Slednje bi namreč lahko povzročilo negativne gospodarske in okoljske posledice za celotno regijo, je za CNN povedal arabski diplomat.

Združene države naj bi sicer z Izraelom komunicirale o njihovem odzivu na napad Irana, ki se je zgodil 1. oktobra. Ameriški uradniki so povedali, da si ne želijo, da Izrael cilja na iranska jedrska območja ali naftna polja. V sredo je z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem govoril tudi ameriški predsednik Joe Biden . To je bil njun prvi pogovor po skoraj dveh mesecih, v njem pa mu je dejal, da bi moralo biti maščevanje Izraela "sorazmerno".

Ameriški predsednik je po dveh incidentih v le 48 urah Izrael pozval, naj preneha streljati na mirovne sile ZN med konfliktom s Hezbolahom v Libanonu. V petek so namreč izraelske obrambne sile (IDF) sporočile, da so njihove enote odgovorne za incident, v katerem sta bila ranjena dva šrilanška vojaka začasnih sil Združenih narodov v Libanonu (Unifil).

Tam so sicer večinoma zgolj prenatrpana šotorska taborišča, v katerih živi približno milijon razseljenih Palestincev, ki so bili kljub izraelski razglasitvi t. i. varnega območja prav tako že večkrat tarča smrtonosnih napadov.

Izraelska vojska je medtem po navedbah katarske mreže Al Jazeera objavila zemljevid severne Gaze z navodili prebivalcem v bližini Džabalije, naj zapustijo območje in se odpravijo proti jugu na t. i. humanitarno območje med območjem al Mawasi in krajem Deir el Balah.

Kot je pojasnila izraelska vojska, naj bi vojaki IDF, ki delujejo okoli baze Unifil v Naqouri, odkrili grožnjo in sprožili strele. Dodali so, da bodo incident preiskali "na najvišji ravni".

Še dva Unifilova indonezijska vojaka pa sta bila poškodovana v četrtek, ki sta po streljanju izraelskih tankov proti njima, padla z opazovalnega stolpa, poroča BBC.

Voditelji Francije, Italije in Španije so izdali skupno izjavo, v kateri so obsodili dejanja Izraela, češ da so neopravičljiva in da jih je treba nemudoma končati. Zunanje ministrstvo Šrilanke pa je sporočilo, da ostro obsoja napad IDF, v katerem sta bila ranjena dva njihova vojaka.

Blinken v pogovoru z najvišjimi libanonskimi uradniki

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v petek ločeno govoril z začasnim libanonskim premierjem Najibom Mikatijem in predsednikom parlamenta Nabihom Berrijem. Medtem ko se izraelske vojaške operacije v državi nadaljujejo, vključno s četrtkovimi smrtonosnimi napadi v Bejrutu, je ponovil zavezanost ZDA diplomatski rešitvi konflikta.