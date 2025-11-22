Neskončna čreda severnih jelenov blokirala cesto: 'Ni jim videti konca'

Eno od takšnih selitev je v objektiv uspel ujeti voznik na Kamčatki. Ogromno število jelenov je popolnoma blokiralo cesto, kot je zapisal uporabnik Telegrama, ki je delil posnetek, pa so bili vozniki zaradi prehoda kopitarjev primorani dlje časa čakati na cesti.

Na Kamčatki so zaradi začetka selitve severnih jelenov nastali prometni zastoji, poroča ruski portal News.ru. Do pomladi bodo namreč tem živalim nov dom postali gorski pašniki, ki jim nudijo ugodnejše pogoje za iskanje hrane in zaščito pred zimskimi razmerami, zato že množično migrirajo do svojega novega prebivališča.

Živali je bilo toliko, da se je njihova vrsta raztezala daleč prek obzorja in je bila prevelika, da bi jo objektiv kamere lahko ujel v celoti.

Po podatkih naravnega rezervata Kronotsky, kjer živijo ti jeleni, je to edina čreda severnih jelenov te velikosti na Kamčatki. Šteje približno 800 jelenov, poroča portal Lenta.ru.

Posnetek je na spletu hitro požel pozornost javnosti, številni so ga tudi delili in se zraven čudili nad tem, koliko jelenov je bilo v čredi. "Sploh ne moreš videti, kdaj se bo vrsta končala," je dejal tudi avtor posnetka.

Črede običajno sestavljajo samice z mladiči, majhne črede samcev pa se premikajo ločeno, navaja portal kamchatka.aif.ru. Dominantni samci se medtem na zimska krmišča selijo sami.

Iz Kronotsko-Bogačevske tundre in drugih delov rezervata bodo tako kopitarji do svojih zimskih habitatov prepotovali do 100 kilometrov.

Znanstveniki medtem ugotavljajo, da bo populacija arktičnih severnih jelenov do konca tega stoletja močno ogrožena. Po statističnih podatkih se je namreč število te vrste v zadnjih 30 letih že zmanjšalo za skoraj dve tretjini. Ob tem raziskovalci opozarjajo tudi, da bo izginotje severnih jelenov sprožilo vrsto negativnih okoljskih posledic.