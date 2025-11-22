Svetli način
Tujina

Neskončna čreda severnih jelenov blokirala cesto: 'Ni jim videti konca'

Esso, 22. 11. 2025 10.34 | Posodobljeno pred 19 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
4

Na Kamčatki se dogaja množična selitev severnih jelenov. Njihov odhod na gorske pašnike je v objektiv ujel eden od tamkajšnjih prebivalcev, posnetek pa si je od objave že ogledala množica ljudi, ki ga z začudenjem širi po spletu. "Ni jim konca," je posnetek pospremil eden od uporabnikov.

Na Kamčatki so zaradi začetka selitve severnih jelenov nastali prometni zastoji, poroča ruski portal News.ru. Do pomladi bodo namreč tem živalim nov dom postali gorski pašniki, ki jim nudijo ugodnejše pogoje za iskanje hrane in zaščito pred zimskimi razmerami, zato že množično migrirajo do svojega novega prebivališča.

Eno od takšnih selitev je v objektiv uspel ujeti voznik na Kamčatki. Ogromno število jelenov je popolnoma blokiralo cesto, kot je zapisal uporabnik Telegrama, ki je delil posnetek, pa so bili vozniki zaradi prehoda kopitarjev primorani dlje časa čakati na cesti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Živali je bilo toliko, da se je njihova vrsta raztezala daleč prek obzorja in je bila prevelika, da bi jo objektiv kamere lahko ujel v celoti.

Po podatkih naravnega rezervata Kronotsky, kjer živijo ti jeleni, je to edina čreda severnih jelenov te velikosti na Kamčatki. Šteje približno 800 jelenov, poroča portal Lenta.ru.

Posnetek je na spletu hitro požel pozornost javnosti, številni so ga tudi delili in se zraven čudili nad tem, koliko jelenov je bilo v čredi. "Sploh ne moreš videti, kdaj se bo vrsta končala," je dejal tudi avtor posnetka.

Črede običajno sestavljajo samice z mladiči, majhne črede samcev pa se premikajo ločeno, navaja portal kamchatka.aif.ru. Dominantni samci se medtem na zimska krmišča selijo sami.

Iz Kronotsko-Bogačevske tundre in drugih delov rezervata bodo tako kopitarji do svojih zimskih habitatov prepotovali do 100 kilometrov.

Znanstveniki medtem ugotavljajo, da bo populacija arktičnih severnih jelenov do konca tega stoletja močno ogrožena. Po statističnih podatkih se je namreč število te vrste v zadnjih 30 letih že zmanjšalo za skoraj dve tretjini. Ob tem raziskovalci opozarjajo tudi, da bo izginotje severnih jelenov sprožilo vrsto negativnih okoljskih posledic.

kamčatka severni jeleni čreda selitev
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ice_Cat
22. 11. 2025 11.24
Zgleda da imajo bolj vremensko napoved k pri nas!
ODGOVORI
0 0
MESE?AR
22. 11. 2025 11.24
Ne se šalit , da jih je samo 800 !!!
ODGOVORI
0 0
bandit1
22. 11. 2025 11.21
To traja že milijone let in nič novega, mi smo jim presekali poti z našim načinom transporta. Enako je pri nas, medvedi so vedno šli po svoji poti, pod AC noče nobeden, ker je hrup.
ODGOVORI
0 0
galeon
22. 11. 2025 11.18
Hrane v izobilju.
ODGOVORI
0 0
