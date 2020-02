V nemškem mestu Gifhorn so se lotili prenove Napoleonovega mostu, kar je dodobra razhudilo mnoge krajane. Ne samo zaradi denarja, ki ga je mesto odštelo za obnovo propadajoče kulturne dediščine, gre za kar 200.000 evrov, ampak se sprašujejo o smiselnosti renovacije. To je popolna farsa, bentijo Gifhornčani. Večina ljudi sploh ne ve, da most obstaja, poleg tega pa je obnovljeni most izgubil ves čar.