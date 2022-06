Nesojeni tat obvisel 30 metrov nad tlemi

Hrvaška policija je sporočila, da se je dogodek odvijal v kraju Radovanje v bližini Slavonskega Broda. 30-letnik je na območju zapuščenega gradbišča splezal na gradbeni žerjav in z njega odstranil več kovinskih verig za dvigovanje bremen, ki jih je želel ukrasti. A v nekem trenutku so se stvari zapletle in moški se z žerjava ni mogel več spustiti. Tako je obvisel na žerjavu, na višini 30 metrov. Na pomoč so mu priskočili gasilci, ki so nenavadno intervencijo tudi fotografirali.

Na kraj dogodka je odšlo šest gasilcev z dvema voziloma, so gasilci zapisali na družbenem omrežju in dodali, da so ob prihodu na kraj stopili v stik z moškim, nato pa zaprosili za pomoč, ker niso imeli primerne opreme. Na kraj so nato prispeli še trije gasilci z gorsko-reševalno opremo in začeli so z reševanjem. Primerno opremljen gasilec je moškega spustil čez žerjav, ostali pa so pod žerjav za vsak slučaj namestili zračno blazino, so intervencijo opisali gasilci in dodali, da so moškega uspešno 'postavili' na tla, nato pa so ga pregledali reševalci nujne medicinske pomoči.