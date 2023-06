'Nespametna turistka': ignorirala opozorila in roko pomočila v vroči vrelec

Kot je razvidno s posnetka, ženska skupaj z moškim stoji izven sprehajalne poti na travi ob vrelcu Silex. Sprva izgleda, kot da par pozira za fotografijo, nato pa si ženska počasi začne vihati rokave puloverja. Pristopi do vrelca, se nekajkrat premakne in počepne. Ker vrelca zaradi visoke obale ne more doseći sama, moškega ob sebi prime za roko in se nagne nad vrelec. Roko pomoči v vrelo vodo. Zaradi vročine jo hitro umakne, vzklikne: "Vroče!", vstane in odteče stran. Verjetno je utrpela blažje opekline.

Na posnetku se sliši tudi ostale obiskovalce parka, ko vseskozi namigujejo, da je dejanje nepremišljeno. "Nespametna turistka," je le eden izmed komentarjev iz množice. Avtor posnetka je tudi pripisal, da je par na nevarno početje opozoril sam, a da sta bila turista do opozoril popolnoma brezbrižna. "Zato sem začel snemati," je tudi dodal.