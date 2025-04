'Nespodobni' selfie pred pogrebom papeža: 'To ni Oktoberfest'

"Pogrebni selfiji so izjemno nedostojni. Papežev pogreb ni oktoberfest. Najbrž smo lahko veseli vsaj, da Söder v rokah ne drži tudi kebaba," je zapisala političarka nemške Svobodne demokratske stranke FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann . In ni bila edina, ki jo je objava zmotila. Tudi levičarskemu politiku Dietmarju Bartschu se fotografija ni zdela okusna. "Malo preveč veselo za pogreb, se vam ne zdi?" je komentiral.

Vendar pa to ni bila politikova edina objava ob boku pogreba. Ob prihodu na Trg svetega petra se je oglasil znova: "Zelo ganljivi trenutki v Rimu malo pred začetkom slovesnosti. Papeža Frančiška bomo zelo pogrešali. Ganljivo, koliko ljudi se bo od njega poslovilo prav tukaj, na Trgu svetega Petra v Vatikanu in doma pred svojimi televizorji po vsem svetu." Skupaj se je bavarski premier po pristanku v Rimu oglasil kar štirikrat.

Del nemške delegacije v Rimu je bil sicer poleg Söderja in Steinmeierja tudi vršilec dolžnosti kanclerja Olaf Scholz. Njegovega verjetnega naslednika na mestu kanclerja, vodje CDU Friedricha Merza, na pogrebu papeža Frančiška ni bilo.

Sicer so s s podobnimi očitki v preteklih dneh soočili tudi številni drugi, poleg poznanih obrazov tudi drugi verniki, ki so se prišli pokloniti pokojnemu papežu. Fotografirali so se namreč s pokojnikom in sebske na jezo Vatikana objavljali na družbenih omrežjih. Kot kakšen televizijski poročevalec o dogajanju v Vatikanu pa je vernike v ZDA prek družbenih omrežij obveščal tudi newyorški nadškof.