Mikrofon ujel telefonski klic z navodili: 'Raketnega napada ne komentiraj'

Tiskovno konferenco so snemali, a zdi se, da je Zaharova pred kamere in mikrofon stopila prehitro. Ko je že stala za govorniškim pultom, se je namreč javila na telefon. "Ja, živjo," se je oglasila in klicatelju pojasnila, da je že na sestanku. Moški je Zaharovo pozdravil z njenim vzdevkom oziroma okrajšanim imenom "Mash", nato pa nadaljeval: "Napada z balističnimi raketami na tovarno Jušmaš, o katerem so začeli govoriti zahodni mediji, sploh ne komentiramo." Telefonski klic se po dobrih 10 sekundah konča.