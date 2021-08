Nesreča Flying Bulls na Češkem: pilot začel akrobatski manever na 60 metrih višine

Češki preiskovalci so v osnutku preliminarnega poročila zapisali, da se je Trojan vračal z drugimi letali Flying Bulls z letalskega šova na Poljskem. Preiskovalci so precej jasni, da se je nesreča zgodila zaradi izvajanja akrobatskega manevra na majhni višini, prst pa usmerjajo v pilota. "Kot so pričali očividci, je pilot začel izvajati sodčkasti valjček na višini približno 60 metrov nad terenom." Letalo je letelo pod pravili letenja v vizualnih razmerah in v zračnem prostoru razreda G. Minimalna višina pod temi pogoji je 500 čevljev (cca 150 metrov) izven naselij in 1000 čevljev (300 metrov) nad naseljenim območjem, razen, če je pridobljeno dovoljenje.