Iz reke vlečejo razbitine helikopterja: je pilot pred nesrečo zadel jato ptic?

Po 18 minutah letenja nad velemestom je helikopter razpadel v zraku in padel v reko Hudson, med pokojnimi pa je premožna družina iz španske Barcelone.

Predsednica odbora za varnost v prometu Jennifer Homendy je povedala, da vzrok nesreče še ni znan. Na vprašanje, da so na območju tik pred nesrečo opazili večjo jato ptic, je odgovorila, da so bili o tem obveščeni in da preiskovalci ugotavljajo vse okoliščine tudi v tej smeri. "Javnost bi tudi pozvala, naj nam, če imajo kakršno koli informacijo, to tudi povejo, s tem ni nič slabega," je na morebitne očividce apelirala Homendyjeva.

Nekatere priče so sicer že opisale, da se je helikopterju, preden je začel padati, odlomil del rotorja. Prav glavni in zadnji del rotorja sicer še vedno iščejo v vodi.

Justin Green, letalski odvetnik in nekdanji pilot v ameriški vojski, je za AP dejal, da videoposnetki strmoglavljenja kažejo, da "katastrofalna mehanska okvara" pilotu ni pustila možnosti, da bi lahko rešil letalo. Ocenjuje, da je ena od možnosti, da je del rotorja poškodoval zadnji del helikopterja in ga poškodoval, zato je helikopter začel padati.