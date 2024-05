Nesreča helikopterja v Iranu naj ne bi bila posledica kriminalnega dejanja

Najprej so iranske oborožene sile poročale, da je helikopter "zagorel po trku v vzpetino", po poročanju uradne iranske tiskovne agencije IRNA pa so najnovejše preiskave pokazale, da na razbitinah helikopterja ni bilo sledi kriminalnega dejanja.

Kot poroča Insider, je Raisijev helikopter pred nedeljsko nesrečo letel po "vnaprej načrtovani poti in ni zapustil poti leta". "Med komunikacijo med opazovalnim stolpom in letalsko posadko ni bilo opaziti nobene sumljive vsebine," so iranske sile navedle v poročilu.

Zadnja komunikacija je bila zabeležena približno minuto in pol pred nesrečo, je zapisano v izjavi generalštaba oboroženih sil. Razbitine helikopterja je so našli v ponedeljek zjutraj, iskanje pa je bilo oteženo zaradi "kompleksnega območja, megle in nizke temperature".