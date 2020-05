Strmoglavilo kanadsko vojaško letalo, ena oseba ni preživela, druga hudo ranjena

"Kanadčani na Snowbirds gledajo kot na vir veselja in moč prikazovanja neverjetnih podvigov, ki so jih sposobni naši ljudje v uniformah," je v nedeljo zvečer izjavil obrambni minister Harjit Sajjan . "Operacija Inspiration je bila namenjena dvigu duha Kanadčanov v tem težkem času in Snowbirds so opravili svoje poslanstvo. Vem, da vsi Kanadčani žalujejo."

CBC je povzel izjavo premierja Justina Trudeauja, ki je dejal, da je "globoko žalosten" in da so njegove misli z družinama stotnikov, Casey in MacDougalla, ter celotno ekipo Snowbirds. Zahvalil se je posadkam v Kamloopsu, ki so se hitro odzvale. "Zadnja dva tedna Snowbirds letijo po državi, da bi v teh težkih časih dvignili moralo Kanadčanov,"je dejal Trudeau. "Vsak dan predstavljajo najboljše od Kanade in izkazujejo odličnost z neverjetno spretnostjo in predanostjo. Njihovi preleti po državi povsod nasmehnejo Kanadčane in nas razveselijo," je še dejal.

Na incident so se sprva odzvale reševalne ekipe z letališča Kamloops. Snowbirds naj bi v nedeljo opravili prelet območja Okanagan, a bodo do prvih ocen preiskovalcev ostali prizemljeni.