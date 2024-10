Smrt kolesarja v Parizu: po prepiru naj bi čezenj z avtomobilom zapeljal moški

Po trku je 27-letni kolesar padel s kolesa in začel udarjati po avtomobilu, nato sta moška nadaljevala svojo pot. Kot je opisalo osem prič, je 52-letni voznik nadaljeval z vožnjo za kolesarjem in vanj ponovno trčil ter zapeljal čezenj. V avtomobilu naj bi bila takrat tudi voznikova najstniška hči.

27-letni kolesar je umrl po srčno-dihalnem zastoju. 52-letnik naj bi ga povozil v bližini cerkve La Madeleine v zgodnjih večernih urah. Tožilstvo navaja izjave prič, ki so povedale, da se je avtomobil namerno pomikal proti kolesarju. 52-letnega voznika avtomobila so sicer na kraju dogodka prijeli. Odredili so mu tudi test na alkohol in droge, oba sta bila negativna. Prav tako je imel veljavno vozniško dovoljenje.

Kolesarsko združenje, katerega član je bil pokojni 27-letnik, je v sredo zvečer pozvalo k komemorativnemu shodu na trgu in prosilo, naj v njegov spomin položijo rožo ali svečo.