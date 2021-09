'Nesreča' letala MH17: Svojci na čustvenem sojenju zahtevali pravico

V ponedeljek je sodnik Hendrik Steenhuis dejal, da je bilo sojenje "za svojce zelo čustveno", saj so prvič dobili priložnost spregovoriti na sodišču.

Prva je dobi besedo Ria van der Steen, ki sta ji v nesreči umrla oče in mačeha. Na sodišču je pripovedovala o ponavljajoči se noči mori, v kateri med gorečimi razbitinami išče svojega očeta, da bi mu povedala, da je umrl. "Smrdelo je po ognju, smrdelo je po smrti," je dejala in dodala, da je v sanjah kar naprej vpila: "Oče, kje si?" Pojasnila je, da so njenega očeta identificirali po drobcu kosti iz roke, saj je to vse, kar je ostalo od njega.

Druga je pričala Avstralka Vanessa Fizk, katere starši so umrli v nesreči. Prek video povezave iz Avstralije je dejala, da si storilci "zaslužijo kazen za svoja grozljiva dejanja". Podobno je dejal tudi njen brat James, ki je dejal, da so bili njegovi starši žrtve spora, v katerega sploh niso bili vpleteni. "Dezinformacije iz Rusije, pomanjkanje vpletenosti Rusije in njihovo zanikanje vpletenosti me mede," je dejal.

Sojenje štirim osumljenim, Igorju Girkinu, Sergeju Dubinskemu, Leonidu Harčenku in Olegu Pulatovu, se je sicer začelo lani. Na sojenju bodo pričale družine iz osmih držav, vključno z Veliko Britanijo. Sodbo pa se pričakuje konec prihodnjega leta.