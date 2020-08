Nesreča letala s 195 potniki, trup razpadel med pristankom

Letalo na poti iz Dubaja je ob pristanku zletelo z letališke steze v dolino na koncu letališča Calicut in pri trdem pristanku razpadlo. Generalni direktorat za civilno letalstvo (DGCA) je v izjavi sporočil: "Air India Express AXB1344, Boeing 737, ki je letel iz mesta Dubaj do Calicuta, je imel na krovu 195 oseb. Vidljivost v času incidenta je bila 2000 metrov, padal je močan dež, po pristanku na vzletno-pristajalni stezi 10 je letalo prevozilo konec steze in padlo v dolino, kjer je razpadlo na dva dela."