Maltežani, ki so zgrmeli s ceste v morje, so se najverjetneje utopili

Natančen vzrok smrti dveh malteških parov bo pokazala še nadaljnja preiskava, a zdi se, da so 68-letnik, njegova 67-letna žena ter 67-letnik s 66-letno ženo najverjetneje umrli zaradi utopitve.

Tri potnike so mrtve našli v potopljenem avtomobilu, eno žensko pa približno sto metrov stran.

Vsi so utrpeli lažje poškodbe, ki pa jih ni mogoče povezati z vzrokom smrti. Hrvaški portali poročajo, da je bila četverica v avtomobilu v času nesreče privezana. Prav varnostni pasovi, zmečkana vrata vozila in morebitna panika naj bi pripomogli k temu, da se potnikom ni uspelo rešiti iz vozila.