Maltežani, ki so zgrmeli s ceste v morje, so se najverjetneje utopili

Natančen vzrok smrti dveh malteških parov bo pokazala še nadaljnja preiskava, a zdi se, da so 68-letnik, njegova 67-letna žena ter 67-letnik s 66-letno ženo najverjetneje umrli zaradi utopitve.
Tri potnike so mrtve našli v potopljenem avtomobilu, eno žensko pa približno sto metrov stran.
Vsi so utrpeli lažje poškodbe, ki pa jih ni mogoče povezati z vzrokom smrti. Hrvaški portali poročajo, da je bila četverica v avtomobilu v času nesreče privezana. Prav varnostni pasovi, zmečkana vrata vozila in morebitna panika naj bi pripomogli k temu, da se potnikom ni uspelo rešiti iz vozila.
- FOTO: Bobo Pixsell
Kmalu po nesreči so se pojavile domneve, da naj bi vozniku med vožjo nenadoma postalo slabo, zaradi česar naj bi vozilo v blagem ovinku prebilo ograjo in z višine približno 70 metrov zgrmelo v morje ter potonilo. Obdukcija je nato pokazala, da so bili vsi potniki zdravi, noben od njih tudi pred tem ni imel težav s srcem.
Zakaj je voznik izgubil nadzor nad vozilom, še vedno ni znano. Avto naj bi v času nesreče vozil 67-letnik, ki so ga po nesreči našli v naročju 68-letnika, ki je bil privezan. Njuni soprogi sta sedeli zadaj.
