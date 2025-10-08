Svetli način
Maltežani, ki so zgrmeli s ceste v morje, so se najverjetneje utopili

Senj, 08. 10. 2025 13.22 | Posodobljeno pred 33 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
8

Znani so prvi izsledki obdukcije tragične nesreče med Reko in Senjem na Hrvaškem, v kateri so umrli štirje državljani Malte, ki so z avtomobilom zapeljali s ceste v morje in potonili. Četverica, ki je bila v avtomobilu privezana, se je najverjetneje utopila, noben od potnikov pa pred nesrečo ni imel zdravstvenih težav. Natančen vzrok nesreče sicer še vedno ni znan.

Natančen vzrok smrti dveh malteških parov bo pokazala še nadaljnja preiskava, a zdi se, da so 68-letnik, njegova 67-letna žena ter 67-letnik s 66-letno ženo najverjetneje umrli zaradi utopitve.

Tri potnike so mrtve našli v potopljenem avtomobilu, eno žensko pa približno sto metrov stran. 

Vsi so utrpeli lažje poškodbe, ki pa jih ni mogoče povezati z vzrokom smrti. Hrvaški portali poročajo, da je bila četverica v avtomobilu v času nesreče privezana. Prav varnostni pasovi, zmečkana vrata vozila in morebitna panika naj bi pripomogli k temu, da se potnikom ni uspelo rešiti iz vozila. 

Kmalu po nesreči so se pojavile domneve, da naj bi vozniku med vožjo nenadoma postalo slabo, zaradi česar naj bi vozilo v blagem ovinku prebilo ograjo in z višine približno 70 metrov zgrmelo v morje ter potonilo. Obdukcija je nato pokazala, da so bili vsi potniki zdravi, noben od njih tudi pred tem ni imel težav s srcem. 

Zakaj je voznik izgubil nadzor nad vozilom, še vedno ni znano. Avto naj bi v času nesreče vozil 67-letnik, ki so ga po nesreči našli v naročju 68-letnika, ki je bil privezan. Njuni soprogi sta sedeli zadaj. 

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prsh
08. 10. 2025 13.57
+1
Groza.
ODGOVORI
1 0
JAZsemTI
08. 10. 2025 13.43
+2
Bolj je vprašanje zakaj so zleteli s ceste…
ODGOVORI
2 0
enapi
08. 10. 2025 13.43
+2
Znani so prvi izsledki… najverjetneje…. ???
ODGOVORI
2 0
Monster_cat
08. 10. 2025 13.41
+4
Najverjetneje.....a to ugibate potem?
ODGOVORI
4 0
Eos_5
08. 10. 2025 13.38
-1
#kdobisimislu
ODGOVORI
0 1
Neža0O1
08. 10. 2025 13.38
+5
Naj povem za Makedonca. Ce niso sposoben konttolirat jeze, nimas kaj iskat v borilnih veščinah. Tudi trener ni moral biti obsojen, ker ni videl potencijala morilca.
ODGOVORI
6 1
Neža0O1
08. 10. 2025 13.35
+3
A bejš...
ODGOVORI
3 0
