Tujina

Nesreča na največji križarki na svetu: tobogan počil, gost padel skozi luknjo

Washingzon, 09. 08. 2025 10.31 | Posodobljeno pred 21 minutami

Na največji križarki na svetu se je zgodila nesreča. V četrtek je namreč med spustom enega od gostov počil del vodnega tobogana, moški pa je tako padel skozi večjo odprtino, ki je zazevala na igralu. "Gosta zdravimo zaradi poškodb, tobogan pa bo do zaključka preiskave ostal zaprt," so sporočili lastniki križarke.

Na vodnem toboganu na križarki Icon of the Seas družbe Royal Caribbean se je v četrtek zgodil incident, poroča CNN. V konstrukciji je namreč med spustom enega od gostov nenadoma zazevala velika odprtina, skozi katero je nato zdrsnil moški in padel več metrov proti tlom.

"Naša ekipa je odraslemu gostu nudila zdravniško pomoč, ko se je na toboganu odlomilo akrilno steklo," je dejal tiskovni predstavnik skupine Royal Caribbean. Dodal je, da se moški zdravi zaradi poškodb, ki jih je utrpel ob padcu, je pa v stabilnem stanju.

Na spletu se je medtem pojavil posnetek odlomljenega dela barvitega tobogana, skozi katerega teče voda. Vodni tobogan bo do konca plovbe in zaključka preiskave ostal zaprt.

Križarka Icon of the Seas
Križarka Icon of the Seas FOTO: Shutterstock

Po podatkih spletne strani Royal Caribbean ima sicer križarka Icon of the Seas v vodnem parku na palubi šest toboganov. Park se nahaja na 16. in 17. palubi te velikanske ladje, ki je trenutno največja križarka na svetu v obratovanju.

Icon of the Seas se je na svojo prvo plovbo podala januarja 2024, ladja pa lahko s polno zmogljivostjo prevaža skoraj 10.000 ljudi.

križarka tobogan Icon of the Seas
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kr en 123
09. 08. 2025 12.56
A je tobogan še v garanciji?
ODGOVORI
0 0
galeon
09. 08. 2025 12.45
+1
Je že bil nadstandardi za ta tobogan.
ODGOVORI
1 0
