Nesreča na največji križarki na svetu: tobogan počil, gost padel skozi luknjo

Na vodnem toboganu na križarki Icon of the Seas družbe Royal Caribbean se je v četrtek zgodil incident, poroča CNN. V konstrukciji je namreč med spustom enega od gostov nenadoma zazevala velika odprtina, skozi katero je nato zdrsnil moški in padel več metrov proti tlom.

"Naša ekipa je odraslemu gostu nudila zdravniško pomoč, ko se je na toboganu odlomilo akrilno steklo," je dejal tiskovni predstavnik skupine Royal Caribbean. Dodal je, da se moški zdravi zaradi poškodb, ki jih je utrpel ob padcu, je pa v stabilnem stanju.

Na spletu se je medtem pojavil posnetek odlomljenega dela barvitega tobogana, skozi katerega teče voda. Vodni tobogan bo do konca plovbe in zaključka preiskave ostal zaprt.

Po podatkih spletne strani Royal Caribbean ima sicer križarka Icon of the Seas v vodnem parku na palubi šest toboganov. Park se nahaja na 16. in 17. palubi te velikanske ladje, ki je trenutno največja križarka na svetu v obratovanju.

Icon of the Seas se je na svojo prvo plovbo podala januarja 2024, ladja pa lahko s polno zmogljivostjo prevaža skoraj 10.000 ljudi.