Nesreča na Maratonu ladij: iz kabine prevrnjenega čolna rešili ujeto osebo

"Med Maratonom ladij na Neretvi sta trčili ladji, nakar je ena od njiju začela toniti. Reševalci HGSS, ki so zagotavljali varnost na maratonu, so z dvema čolnoma takoj začeli vleči ljudi iz vode," so v soboto zvečer sporočili reševalci Hrvaške gorske reševalne službe.

Ena oseba je ostala ujeta v kabini potapljajoče se ladje, zato je eden od reševalcev skočil v vodo in jo rešil.

"Še eno rešeno življenje je dokazalo, da so dežurstva HGSS ob tovrstnih dogodkih res vitalnega pomena," so še dodali in k objavi priložili tudi fotografije reševanja.