Nesreča na najvišjem evropskem smučišču: gondola trčila v postajo

Na kraj nesreče so prihitele gasilske in reševalne službe, skupaj več kot 120 reševalcev. V dogodku sta bili huje poškodovani dve osebi, še šest drugih pa je utrpelo lažje poškodbe.

Regionalno državno tožilstvo je sprožilo preiskavo nesreče.

Pred smučarsko sezono so v Val Thorensu potekala gradbena dela. Letovišče se bo predvidoma odprlo v soboto, obiskovalce pa bo sprejemalo vse do začetka maja. "Gondola je v tem času namenjena za prevoz delavcev. Takšen način delovanja, ki je delno ročni, se zelo razlikuje od popolne avtomatizacije, ki se uporablja v sezoni za prevoz smučarjev," so sporočili s smučišča. Poškodovanim delavcem pa so izrekli podporo.

Val Thorens je ena izmed najbolj priljubljenih evropskih smučarskih destinacij in je tudi najvišje ležeče letovišče na celini. Je del 3 Vallées, največjega smučarskega območja na svetu s 600 kilometri prog, razporejenih med Val Thorensom in dvema drugima glavnima letoviščema Courchevel in Meribel. Gora Cime Caron, na kateri se je zgodil incident, je visoka skoraj 3200 metrov.