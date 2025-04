Med lovljenjem nevarnega voznika trčilo pet policijskih vozil

Policisti so v sredo okoli 2. ure zaradi nevarne vožnje skušali ustaviti avtomobil, ki pa znakov policistov ni upošteval, zato so na območje poslali še štiri policijske ekipe. Okoli 2.30 pa je počilo. Kot je razvidno s fotografij, so bila v trčenju močno poškodovana štiri policijska vozila, enemu, ki se je ustavil nekaj deset metrov naprej, je odtrgalo streho, črn civilni policijski avto pa je ob trku stisnilo ob betonsko ogrado. Avtomobil, ki so ga policisti lovili, se je zagozdil med policijskimi vozili.

V prometni nesreči se je poškodovalo sedem policistov, pet so jih odpeljali v bolnišnico, kjer na nadaljnjem zdravljenju ostajata še dva, ostale so odpustili v domačo oskrbo.

Na kraju nesreče, ki je zaprla cesto v obe smeri, so aretirali dve osebi, in sicer moškega, starega okoli 20 let. Sumijo ga povzročitve hudih poškodb z nevarno vožnjo. Pridržali so tudi žensko, ki jo sumijo pomoči pri nevarni vožnji.

Po nesreči je vozilo 20-letnika najprej prevohal policijski pes, v dopoldanskih urah so nato začeli z odstranjevanjem poškodovanih vozil, odsek ceste je bil sicer zaprt do popoldneva.

Policija iz okrožja Northumberland je po nesreči sporočila, da preiskava nesreče še poteka. "Ljudi bi tudi prosili, naj prek spleta in v skupnosti ne širijo špekulacij, ki bi lahko vplivale na preiskavo," poroča SkyNews.