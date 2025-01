S sedežnice smučarje reševali dve uri in pol, nekateri viseli z glavo navzdol

Po prvih ugotovitvah se je snelo obračalno kolo, ki nosi jeklenico sedežnice. Popustil naj bi eden izmed škripcev, kar je povzročilo padec dela žičničarske konstrukcije. Smučarsko letovišče je v izjavi sporočilo, da vzrok nesreče še znan. Kaj je šlo narobe, bo pokazala preiskava. Zagotavljajo, da je imela naprava vsa dovoljenja in opravljene inšpekcijske preglede.

Nesreča se je zgodila ob 11.30, takoj so aktivirali pet helikopterjev in civilno zaščito, za sprejem večjega števila poškodovancev so se pripravile tudi okoliške bolnišnice.

Po poročanju španskih medijev je 17 oseb potrebovalo zdravniško oskrbo, tri so zaradi hudih poškodb s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, še sedem oseb je utrpelo lažje poškodbe.

Po njihovih besedah so v dveh urah in pol evakuirali vse, ki so bili v času nesreče na sedežnici.

Mara Moreno, ki je bila z očetom na žičnici, je za Canal 24 Horas povedala, da je več ljudi na sedežnici več minut viselo z glavo navzdol, drugi so padli in se kotalili po pobočju. Sama se je rešila tako, da je skočila s sedežnice. Obstajala je tudi nevarnost, da bi konstrukcija zgrmela na druge smučarje, na kar so jih opozorili z glasnimi kriki.