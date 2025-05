Nesreča na šolskem izletu: 11-letnica padla z višine 70 metrov

"Hudo poškodovano šolarko so s pomočjo helikopterja Martin 2 potegnili iz prepada in jo prepeljali v kliniko v Innsbrucku," je sporočila avstrijska policija. Reševalci so pospremili preostanek skupine do ekipe Rdečega križa za krizno intervencijo, ki je otrokom nudila podporo.

Ko je učiteljica, ki je po Hachleschluchtu vodila skupino dvanajstih učencev, opazila, da manjka 11-letna Valentina, je nemudoma poklicala policijo. Po izgubljeno dekle se je s helikopterjem odpravila gorska reševalna služba. Kmalu zatem so deklico našli na dnu prepada. Padla je z višine približno 70 metrov in negibno obležala v vodi.

Od Valentine se je poslovilo tudi prostovoljno gasilsko društvo Leins, kjer je bila 11-letnica aktivna članica njihove mladinske skupine.

"Včasih so prav najmanjše zvezde tiste, ki najmočneje zasijejo – in se nas najbolj dotaknejo. Valentina je bila zaradi tragične nesreče prehitro in povsem nepričakovano iztrgana iz naše sredine. S svojo nežnostjo, vedrino in pripravljenostjo pomagati je obogatila našo skupnost in se dotaknila mnogih src. Ne izgubljamo le predane članice gasilske brigade, ampak predvsem posebno osebo," so zapisali.