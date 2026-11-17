Na kraj dogodka so prispele reševalne ekipe, in kot je razvidno iz prvih posnetkov s kraja nesreče, so otroke na nosilih prenesli do reševalnega vozila, poroča B92.

Nesreča se je zgodila ob 14.35 uri, poročajo srbski mediji. Po poročanju Tanjuga je več otrok utrpelo hude telesne poškodbe, zlome in poškodbe glave.

Po poročanju Blica je bilo poškodovanih 5 dečkov in 5 deklic, od tega 7 huje in trije lažje.

O dogodku v nakupovalnem središču "Galerija" je bil obveščen javni tožilec Prvega osnovnega javnega tožilstva v Beogradu, ki se je odpravil na kraj dogodka. Po ugotovitvi vseh okoliščin pa bo napovedal nadaljnje ukrepanje, so za Tanjug povedali na tožilstvu.

Po prvih informacijah se je incident zgodil, ko so se stopnice nenadoma ustavile in nato znova začele premikati.

Iz nakupovalnega centra so sporočili, da policija izvaja preiskavo na kraju dogodka, da bi ugotovila vse okoliščine in vzroke nesreče. "Zdravstveno stanje in okrevanje poškodovanih sta v tem trenutku naša najvišja prioriteta," so zapisali v sporočilu za javnost.