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Nesreča na Temzi: po trku policijskega čolna v most pet poškodovanih

London, 24. 07. 2026 20.12 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Nesreča na Temzi

Patruljni čoln londonske policije je popoldan v Londonu na reki Temzi trčil v Westminstrski most pri britanskem parlamentu, pri čemer je bilo poškodovanih pet policistov, ki so ob trku padli v vodo, je sporočila londonska policija.

"Čoln enote londonske policije je trčil v Westminstrski most. Več policistov je padlo v vodo," je v izjavi sporočila londonska policija in dodala, da so oborožene policiste hitro rešili iz vode, reševalci pa so jih obravnavali na prizorišču incidenta, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

"Po naših podatkih je bilo pet policistov poškodovanih, trenutno so v zdravstveni oskrbi. Čakamo na nove informacije o resnosti njihovih poškodb. V tej fazi ne verjamemo, da bi bili v incident vpleteni ali poškodovani civilisti. Okoliščine incidenta bomo temeljito preučili, vendar je v tej fazi naša prednostna naloga dobro počutje vpletenih policistov," je kasneje še povedal tiskovni predstavnik londonske policije.

Nesreča na Temzi
Nesreča na Temzi
FOTO: Profimedia

Incident se je zgodil med 15. in 16. uro po lokalnem času, na televizijskih posnetkih pa je bilo po poročanju tujih tiskovnih agencij videti reševalna vozila in izpraznjen most sredi britanske prestolnice, ki je običajno poln ljudi, tako domačinov kot turistov.

London policija nesreča Temza Westminstrski most

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