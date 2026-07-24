Nesreča na Temzi: po trku policijskega čolna v most pet poškodovanih

"Čoln enote londonske policije je trčil v Westminstrski most. Več policistov je padlo v vodo," je v izjavi sporočila londonska policija in dodala, da so oborožene policiste hitro rešili iz vode, reševalci pa so jih obravnavali na prizorišču incidenta, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

"Po naših podatkih je bilo pet policistov poškodovanih, trenutno so v zdravstveni oskrbi. Čakamo na nove informacije o resnosti njihovih poškodb. V tej fazi ne verjamemo, da bi bili v incident vpleteni ali poškodovani civilisti. Okoliščine incidenta bomo temeljito preučili, vendar je v tej fazi naša prednostna naloga dobro počutje vpletenih policistov," je kasneje še povedal tiskovni predstavnik londonske policije.