Nesreča ohromila promet proti Primorski: od Ljubljane do Kopra dve uri in pol

Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah.

Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in predorom Golo Rebro, pred delovno zaporo proti Ljubljani, zamuda približno 30 minut za osebna vozila, za tovorna vozila je zamuda daljša.

Na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pred delovno zaporo, zamuda 35 minut.

Pot iz Ljubljane do Maribora in obratno traja več kot uro in pol.

Na gorenjski avtocesti Ljubljana Šmartno - Ljubljana na posameznih odsekih, občasno zapirajo predor Šentvid proti Kosezam.

Na ljubljanski severni ,zahodni in južni obvoznici obvoznici od Tomačevega, Kosez in Barja proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti do Brezovice proti Vrhniki.

Na regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico, Ljubljana - Brezovica, Medno - Ljubljana.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.