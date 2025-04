Nesreča poslanca RS: poškodovana še druga dva otroka

V prometni nesreči, ki se je zgodila na avtocesti v BiH in v kateri je umrl poslanec Republike Srbske skupaj z ženo in otrokom, sta bila poškodovana še njuna dva mladoletna otroka. Iz kliničnega centra so sporočili, da je zdravstveno stanje obeh otrok stabilno in da nista v smrtni nevarnosti. Od Todorovića so se v zapisih na družbenih medijih poslovili številni državljani in politiki. Med njimi je tudi župan Banjaluke, ki je zapisal: "Takšne tragedije te pustijo brez besed."

OGLAS

Bosno in Hercegovino še vedno pretresa tragična prometna nesreča, v kateri so v soboto umrli poslanec Narodne skupščine Republike Srbske Srđan Todorović, njegova soproga in njuna mladoletna hčerka. V vozilu sta bila še njuna druga dva otroka, ki pa sta nesrečo preživela in sta v stabilnem zdravstvenem stanju. "Takoj smo oblikovali konzilij, ki ga sestavlja dežurna ekipa, predstojnik anesteziološke ambulante, otroški kirurg in jaz kot generalni direktor. Otroka sta bila ustrezno oskrbljena, eden kirurško, drugi pa konservativno," je po poročanju Klix.ba povedal generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Banjaluka Vlado Đajić.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Dodal je, da sta poškodovana otroka pri zavesti, a še vedno pod nadzorom ter da se njuno zdravljenje nadaljuje.

'Takšne tragedije te pustijo brez besed'

Od Todorovića so se v zapisih na družbenih medijih poslovili številni državljani in politiki, med njimi tudi župan Banjaluke Draško Stanivuković. "Nazadnje sva se videla na 18. rojstnem dnevu prijateljevega sina. Odšel sem zgodaj in prijatelju rekel, naj te pozdravi, nisem niti slutil, da nikoli več ne bom imel te priložnosti. Takšne tragedije te pustijo brez besed. Težko si je predstavljati bolečino, ki jo preživljajo tvoji najbližji. Srđan je bil profesionalec, človek, s katerim smo sodelovali v institucijah in ki je svoje delo opravljal odgovorno in predano. Izražam najgloblje sožalje. Družini želim moč, da prenese to nepredstavljivo izgubo," je zapisal Stanivuković.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Oglasil se je tudi podpredsednik Državnega zbora RS Mirsad Duratović, ki je povedal, da ga je novica o smrti Todorovića, njegove žene in hčerke globoko pretresla. "Čeprav sva pripadala različnim političnim strankam in sva v mnogih pogledih zagovarjala različne politike, sva se že od prvega dne razumela, spoštovala in sodelovala pri mnogih temah, ki zadevajo vsakdanje življenje državljanov. Posebno sodelovanje sva dosegla z delom v Odboru za varstvo pravic beguncev, razseljenih oseb in povratnikov, ki mu je predsedoval Srđan. Skozi skupno delo v Odboru sem imel priložnost spoznati tudi njegovo drugo stran, tisto človeško in ne politično," je zapisal Duratović. "V svojem lastnem imenu, pa tudi kot podpredsednik Narodne skupščine RS izražam najgloblje in najbolj iskreno sožalje družini Srđana Todorovića in družini njegove soproge. Naj ti bo večna slava in hvala za vse, kar si naredil za pravičnejšo družbo in skupnost, ter za spoštovanje, ki si mi ga izkazal," je še dodal.

Spomnimo ...