Nesreča pri Pelješkem mostu: Slovenec prehiteval in trčil v Romuna

Vozilo Slovenca je po trčenju zavrtelo in odbilo v kovinsko odbojno ograjo. V tistem trenutku je tako v slovensko kot v nemško vozilo trčila še 41-letna hrvaška državljanka, ki jo je Slovenec pred trčenjem prehiteval.

Slovenski državljan je zaradi hudih poškodb umrl v reševalnem vozilu na poti v bolnišnico. Njegovo truplo so prepeljali na oddelek za patologijo, kjer bodo ugotovili natančen vzrok smrti.

V nesreči so bili poškodovani še 54-letni Romun in trije njegovi sopotniki, 41-letna Hrvatica in sopotnica iz vozila slovenskega državljana. Vsi so utrpeli lažje poškodbe.