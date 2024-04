Nesreča s ferrarijem: poleg DJ-ja umrla ukrajinska manekenka

Zdaj pa švicarski in kosovski mediji poročajo, da je bila v avtomobilu poleg didžeja ukrajinska manekenka Inna T. Glede na njen profil na Instagramu je pogosto obiskovala francosko govoreči del Švice, vendar pa podatkov o njenem razmerju z didžejem ni, navaja švicarski Blick.

Kot že omenjeno, voznik je ferrari vozil s hitrostjo 200 kilometrov na uro, tako da ne on ne sopotnica po trku nista imela praktično nobenih možnosti za preživetje: ostala sta ujeta v razbitinah in umrla na kraju nesreče. Vozilo je tudi zagorelo, gasilci pa so potrebovali kar nekaj časa, da so trupli sploh spravili iz vozila.