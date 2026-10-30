Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

73-letni padalec obvisel na daljnovodu, na stotine domov ostalo v temi

Pruggern, 30. 10. 2026 17.58 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Padalec obisel na vodnikih daljnovoda

Zadnji polet z jadralnim padalom bo 73-letnemu adrenalinskemu navdušencu iz Nemčije nedvomno ostal v spominu. Moški se je med pristankom v avstrijskem Pruggernu namreč zapletel v vodnike visokonapetostnega daljnovoda. Da so ga rešili, pa so morali izklopiti elektriko celotnemu okraju.

Iz vasi Pruggern na avstrijskem Štajerskem poročajo o nekoliko nenavadni padalski nesreči, ki se je zgodila v torek zvečer.

73-letni jadralni padalec iz Nemčije je pozno popoldne skočil z 2995-metrov visokega Dachsteina – najvišjega vrha avstrijske Štajerske. Spuščal se je v dolino in nameraval pristati v bližini teniškega igrišča v Pruggernu. Le da se njegovi načrti niso ravno izšli – namesto na tleh je pristal na visokonapetostnem daljnovodu.

Več lokacij brez elektrike, okolico odklopili od omrežja

Njegovo padalo se je namreč zapletlo v 30kV kabel med dvema stebroma. Kot piše Bild, se moški na srečo ni dotaknil tal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To je povzročilo kratek stik. V vseh krajih med Niederwölzem in Aichom je prišlo do izpada elektrike," je za časopis Krone povedal predstavnik gasilcev Christoph Schlüßlmayr.

Da bi ga lahko rešili, je moralo elektroenergetsko podjetje popolnoma prekiniti oskrbo z elektriko, posledično pa je v temi dodatno ostalo še več sto gospodinjstev.

Gasilci so v tem času kable daljnovoda ozemljili, 73-letnika pa nasto s pomočjo lestve varno spravili na tla. Poškodovanega so odpeljali v bolnišnico, vendar je po navedbah policije med reševanjem ostal pri zavesti. Vzrok nesreče še vedno preiskujejo.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nesreča padalo daljnovod elektrika

Pri testiranju 78 dijakov na tuberkulozo uporabil isto injekcijo

24ur.com Premetana plovila in izpad elektrike: Huda ura na hrvaški obali
24ur.com V Senožetih brez elektrike znova ostalo 800 odjemalcev
24ur.com Pijani 50-letnik vozil vlak: Avstrijci prekinili elektriko, da bi ga prijeli
24ur.com Pred hišo ostal ujet v električnem avtomobilu
24ur.com Zakaj se je zgodila nesreča, ki je 30 tisoč odjemalcev pustila brez elektrike?
24ur.com Odtrgalo le štiri ure staro streho, tramove, dimnik, porušilo zgornje zidove
24ur.com Večji izpad elektrike: vozilo trčilo v transformatorsko postajo na Žalah
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Presenetila vse, pričakuje že sedmega otroka
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."
Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."
Paris Hilton so očitali, da je zasenčila lastna otroka: Njen odgovor je jasen
Paris Hilton so očitali, da je zasenčila lastna otroka: Njen odgovor je jasen
zadovoljna
Portal
Stara je 34 let, mnogi pa ji pripisujejo vsaj 60: botoksa ne želi niti poskusiti
Osvajal je poročeno igralko, po ločitvi mu jo je uspelo osvojiti
Osvajal je poročeno igralko, po ločitvi mu jo je uspelo osvojiti
Delala je kot natakarica, nato pa osvojila srce slavnega igralca
Delala je kot natakarica, nato pa osvojila srce slavnega igralca
Znana Slovenka delila romantično fotografijo po skoraj 30 letih ljubezni
Znana Slovenka delila romantično fotografijo po skoraj 30 letih ljubezni
vizita
Portal
Biološki preobrat, ki se zgodi hitreje, kot smo mislili
Pet ključnih informacij, ki jih ne smete zamolčati zdravniku
Pet ključnih informacij, ki jih ne smete zamolčati zdravniku
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
Zakaj je skoraj vsak peti bolnik napačno diagnosticiran?
Zakaj je skoraj vsak peti bolnik napačno diagnosticiran?
cekin
Portal
Za sabo je pustil milijone: koliko denarja bo dobila njegova 38 let mlajša žena?
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Zamenjala je varno službo za rože in danes živi svoje sanje
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Boste obiskali Žale? Preverite, kje lahko parkirate in kako bo urejen promet
Kam so izginili milijoni boksarske legende? Sin zahteva odgovore
Kam so izginili milijoni boksarske legende? Sin zahteva odgovore
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
Slovo legendarnega Patricka Stewarta: boril se je z dvema hudima boleznima
Slovo legendarnega Patricka Stewarta: boril se je z dvema hudima boleznima
dominvrt
Portal
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
okusno
Portal
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Priklicano zlo 2
Priklicano zlo 2
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022