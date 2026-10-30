73-letni padalec obvisel na daljnovodu, na stotine domov ostalo v temi

Iz vasi Pruggern na avstrijskem Štajerskem poročajo o nekoliko nenavadni padalski nesreči, ki se je zgodila v torek zvečer.
73-letni jadralni padalec iz Nemčije je pozno popoldne skočil z 2995-metrov visokega Dachsteina – najvišjega vrha avstrijske Štajerske. Spuščal se je v dolino in nameraval pristati v bližini teniškega igrišča v Pruggernu. Le da se njegovi načrti niso ravno izšli – namesto na tleh je pristal na visokonapetostnem daljnovodu.
Več lokacij brez elektrike, okolico odklopili od omrežja
Njegovo padalo se je namreč zapletlo v 30kV kabel med dvema stebroma. Kot piše Bild, se moški na srečo ni dotaknil tal.
"To je povzročilo kratek stik. V vseh krajih med Niederwölzem in Aichom je prišlo do izpada elektrike," je za časopis Krone povedal predstavnik gasilcev Christoph Schlüßlmayr.
Da bi ga lahko rešili, je moralo elektroenergetsko podjetje popolnoma prekiniti oskrbo z elektriko, posledično pa je v temi dodatno ostalo še več sto gospodinjstev.
Gasilci so v tem času kable daljnovoda ozemljili, 73-letnika pa nasto s pomočjo lestve varno spravili na tla. Poškodovanega so odpeljali v bolnišnico, vendar je po navedbah policije med reševanjem ostal pri zavesti. Vzrok nesreče še vedno preiskujejo.
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