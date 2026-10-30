73-letni padalec obvisel na daljnovodu, na stotine domov ostalo v temi

Iz vasi Pruggern na avstrijskem Štajerskem poročajo o nekoliko nenavadni padalski nesreči, ki se je zgodila v torek zvečer. 73-letni jadralni padalec iz Nemčije je pozno popoldne skočil z 2995-metrov visokega Dachsteina – najvišjega vrha avstrijske Štajerske. Spuščal se je v dolino in nameraval pristati v bližini teniškega igrišča v Pruggernu. Le da se njegovi načrti niso ravno izšli – namesto na tleh je pristal na visokonapetostnem daljnovodu.

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Njegovo padalo se je namreč zapletlo v 30kV kabel med dvema stebroma. Kot piše Bild, se moški na srečo ni dotaknil tal.

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