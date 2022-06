Tragedija v Berlinu: 'Dejanje je storila oseba z duševnimi motnjami'

Spomnimo, v sredo okoli 10.30 ure je vozilo na ulici Rankestrasse, v bližini glavnega nakupovalnega okrožja Breitscheidplat, zapeljalo na pločnik in trčilo v izložbo trgovine. Policija je prijela povzročitelja, 29-letnega voznika sivega Renaulta, z nemškim in armenskim državljanstvom.

Nemški kancler Olaf Scholz je dejal, da je bil sredin napad "kruto dejanje" , na svojem Twitter računu pa zapisal: "Šolski izlet iz regije Hesse v Berlin se je končal strahovito. Mislimo, na sorodnike umrle in poškodovanih, med katerimi je bilo veliko otrok. Vsem želim hitro okrevanje," poroča Sky News.

Berlinske lokalne oblasti so ob razvoju dogodkov povedale: "Zadnji dokazi nakazujejo, da je dejanje storila duševno bolna oseba."

Franziska Giffey, berlinska županja je dogodek označila za "črni dan v zgodovini Berlina" in dodala: "pridržani moški kaže hude znake duševnih motenj," poročajo na BBC, kar potrjuje tudi izjava storilčeve sestre, ki je priznala, da njen brat "trpi zaradi resnih motenj".

Oblasti dodajajo, da storilec, identificiran kot 29-letni občan Berlina, z nemškim in armenskim državljanstvom, s policijo sicer sodeluje, da pa je tekom preiskave podal več "nejasnih in zmedenih izjav".

Preiskovalci so v prtljažniku storilčevega avtomobila našli posterje z referencami na Turčijo iz katerih naj bi bili vidni "njegovi nazori do Turčije," ne vedo pa, če so ti povezani z njegovimi motivi za dejanje. Prav tako zanikajo namigovanja o tem, da naj bi v vozilu našli pismo, v katerem je storilec dejanje priznal.