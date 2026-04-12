Tujina

Nesreča v zabaviščnem parku: iztiril vlakec, poškodovanih pet oseb

Dunaj, 12. 04. 2026 17.26

Avtor:
Ti.Š.
Dunaj

V znamenitem – in tudi med Slovenci priljubljenem – zabaviščnem parku Prater na Dunaju se je zgodila nesreča, v kateri je bilo poškodovanih več ljudi. Med vožnjo je iztiril eden od vagonov vlakca Zwergerlbahn.

Vzrok nesreče, ki se je zgodila včeraj okoli poldneva, ni bila tehnična napaka v sistemu, temveč je iztirjenju botrovala človeška napaka pri upravljanju vlakca, je za avstrijsko televizijo ORF povedal upravljalec atrakcije Zwergerlbahn ('Škratja železnica') Hubert Pichler.

"Zaradi napačne presoje osebe, ki je upravljala vlak, je ta proti koncu vozil prehitro," je pojasnil Pichler. "In ker ni bila aktivirana ročna zavora, je prvi vagon iztiril. Zaposlena, ki je upravljala vlak, je, kot je sicer predvideno, sedela v drugem vaganu," je dodal.

Operater je takoj po iztirjenju poklical na pomoč reševalce, ki so oskrbeli poškodovane. Na srečo med njimi ni bilo otrok. Poškodovani sta bili dve ženski, stari 63 let, ki so ju z reševalnim vozilom prepeljali v eno od dunajskih bolnišnic. Tri druge potnike (dve 39-letni ženski in 46-letnega moškega) so oskrbeli na kraju nesreče. "Vsem poškodovanim želimo hitro okrevanje," so še sporočili upravljalci.

Kot še poroča ORF, pa avstrijska policija še ni podala uradnega vzroka nesreče. "Zdi se, da ne gre za krivdo tretje osebe," je dejal predstavnik za odnose z javnostmi dunajske policije Markus Dietrich.

Škratja železnica je namreč ena najstarejših še delujočih 'pomanjšanih' železnic na svetu. Zgradili so jo med letoma 1948 ter 1950 in je ena zadnjih starih atrakcij dunajskega zabaviščnega parka, piše Fenix magazin. Železnica je v družinski lasti in še vedno v prvotnem stanju – kot lesena konstrukcija s konvencionalnim tirnim sistemom in 'strojevodjo', ki skrbi za pravočasno zaviranje in se vozi na vlaku s potniki. Proga je dolga 450 metrov, vlak pa pelje skozi umetno pokrajino, ki naj bi pričara vtis najvišjega avstrijskega alpskega vrha – Grossglocknerja. Ime je dobila po vrtnih palčkih, ki so postavljeni vzdolž proge. Je ena od številnih atrakcij Praterja, priljubljenega tudi med Slovenci.

