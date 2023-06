Nesreča vlakca smrti na Švedskem: 'Tragično in pretresljivo'

Na Švedskem je v nesreči vlakca smrti umrla ena oseba, devet ljudi pa je hospitaliziranih, od tega trije s hujšimi poškodbami.

"To je neverjetno tragično in pretresljivo," je za švedsko televizijo SVT povedala tiskovna predstavnica parka Annika Troselius. "Žal smo bili obveščeni, da je ena oseba umrla in da je veliko ljudi ranjenih." "Prednji del vlakca se je delno iztiril in se ustavil na progi na višini med 6 in 8 metri," je povedal izvršni direktor parka Jan Eriksson. "V vlaku je bilo skupaj 14 ljudi, od katerih je ena oseba umrla, več pa je poškodovanih."

icon-expand Vlakec smrti Jetline FOTO: AP

"To se ne sme zgoditi," je nadaljevala. "Vsi smo vznemirjeni in šokirani ter se osredotočamo na skrb za prizadete in naše osebje." Policija je sporočila, da je bilo po nesreči hospitaliziranih devet ljudi, otrok in odraslih, od tega trije s hudimi poškodbami. V zabaviščni park so nemudoma po nesreči prispela reševalna vozila, gasilski avtomobili in helikopter, policija pa je sporočila, da vodi preiskavo. "Praznimo park in začeli smo preiskavo," je dejal tiskovni predstavnik policije. Podjetje Grona Lund je v izjavi sporočilo, da je 140 let star park do nadaljnjega zaprt.

Novinarka in očividka Jenny Lagerstedt, ki je park obiskala z družino, je za SVT povedala, da je bila v bližini in da je slišala kovinski zvok ter opazila, da se je proga začela tresti. "Moj mož je videl, kako je vagon tobogana z ljudmi v njem padel na tla," je dejala Lagerstedtova. "Moji otroci so bili prestrašeni," je dodala.