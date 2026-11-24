"Pet naših junaških tovarišev je umrlo v nesreči helikopterja vojaškega letalstva, ki se je zgodila med vadbenim letom," je sporočilo ministrstvo. Dodalo je, da je šlo za helikopter AS-532 francoske izdelave, ki se uporablja za prevoz vojakov.

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Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je helikopter vzletel iz oporišča v Eskisehirju, ki leži približno na pol poti med Ankaro in Istanbulom.

Pred tem so 12. novembra v strmoglavljanju helikopterja S-70 na vzhodu Turčije umrli štirje vojaki, pri čemer oblasti v zvezi z dogodkom še niso podale uradnega pojasnila.