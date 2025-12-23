Nesreča vojaškega letala, med mrtvimi tudi dvoletnik

V nesreči letala mehiške vojske, ki je v ponedeljek popoldne po lokalnem času strmoglavilo v zalivu Galveston v Teksasu, je umrlo najmanj pet ljudi, med njimi tudi dveletni otrok. Eno osebo še pogrešajo.

Na letalu, s katerim so na zdravljenje v Združene države peljali pacienta z opeklinami, je bilo osem potnikov, štirje pripadniki vojske in štirje civilisti, je po poročanju CNN potrdila mehiška mornarica.

Vzrok nesreče še ni znan, bi pa ga lahko iskali v gosti megli. Vidljivost naj bi bila namreč praktično nična.

CNN je govoril s pričo nesreče, ki je še pred prihodom reševalcev skočil v vodo in odplaval na pomoč poškodovancem. Na varno je potegnil žensko, ki je bila ujeta v razbitinah, na voljo pa je imela le majhen zračni žep nekaj centimetrov od stropa letala. Prepričan je, da ji je rešil življenje in da prihoda reševalcev ne bi dočakala.

Ženska je ena od le dveh preživelih, o njunem zdravstvenem stanju ne poročajo.

Dvomotorno letalo je po podatkih spletne strani FlightRadar24 vzletelo iz Meride v Mehiki in bilo namenjeno v Galveston. V tamkajšnjo otroško bolnišnico naj bi v sodelovanju s fundacijo Michou in Mau prepeljalo otroka z življenjsko nevarnimi opeklinami.