Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Nesreča vojaškega letala, med mrtvimi tudi dvoletnik

Galveston, 23. 12. 2025 10.15 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
D.L.
Letalska nesreča v Teksasu

V Teksasu je strmoglavilo mehiško vojaško letalo, s katerim so hudo opečenega otroka peljali na zdravljenje v ZDA. Umrlo je pet ljudi, med njimi dvoletnik, ena oseba je pogrešana, le dve pa sta nesrečo preživeli. Vzrok zanjo še ni znan, lahko pa bi bila kriva gosta megla, zaradi katere je bila vidljivost praktično nična.

V nesreči letala mehiške vojske, ki je v ponedeljek popoldne po lokalnem času strmoglavilo v zalivu Galveston v Teksasu, je umrlo najmanj pet ljudi, med njimi tudi dveletni otrok. Eno osebo še pogrešajo.

Na letalu, s katerim so na zdravljenje v Združene države peljali pacienta z opeklinami, je bilo osem potnikov, štirje pripadniki vojske in štirje civilisti, je po poročanju CNN potrdila mehiška mornarica.

Vzrok nesreče še ni znan, bi pa ga lahko iskali v gosti megli. Vidljivost naj bi bila namreč praktično nična.

CNN je govoril s pričo nesreče, ki je še pred prihodom reševalcev skočil v vodo in odplaval na pomoč poškodovancem. Na varno je potegnil žensko, ki je bila ujeta v razbitinah, na voljo pa je imela le majhen zračni žep nekaj centimetrov od stropa letala. Prepričan je, da ji je rešil življenje in da prihoda reševalcev ne bi dočakala.

Ženska je ena od le dveh preživelih, o njunem zdravstvenem stanju ne poročajo.

Dvomotorno letalo je po podatkih spletne strani FlightRadar24 vzletelo iz Meride v Mehiki in bilo namenjeno v Galveston. V tamkajšnjo otroško bolnišnico naj bi v sodelovanju s fundacijo Michou in Mau prepeljalo otroka z življenjsko nevarnimi opeklinami.

strmoglavljenje letala ZDA Mehika nesreča reševanje

Kim Džong Un znova v družbi hčere: je to njegova naslednica?

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
bibaleze
Portal
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Vaginalni izcedek v nosečnosti: kdaj je normalen in kdaj nevaren
Vaginalni izcedek v nosečnosti: kdaj je normalen in kdaj nevaren
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
zadovoljna
Portal
Razveselila sta se rojstva hčerke
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
Čar božiča ni v tem, da je vse popolno
Čar božiča ni v tem, da je vse popolno
vizita
Portal
Zamenjajte alkohol za vodo
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
To uničuje vaše zdravje
To uničuje vaše zdravje
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
cekin
Portal
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
Zakaj so računi za energijo tako nepredvidljivi?
Zakaj so računi za energijo tako nepredvidljivi?
moskisvet
Portal
Kate Winslet po Titaniku: 'Bilo je grozljivo'
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
Najboljši božični prazniki na domačem kavču
Najboljši božični prazniki na domačem kavču
Razgled, ki jemlje dih
Razgled, ki jemlje dih
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
okusno
Portal
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
voyo
Portal
Dedek gre na jug
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425