Nesreča žičnice v Antalyi: kabine obvisele v zraku, umrl turist

Nesreča se je zgodila na žičnici, ki prevaža potnike s plaže Konyaalti na vrh 618 metrov visokega hriba Tunektepe. Panoramska vožnja, ki traja približno devet minut, je priljubljena med turisti, saj ponuja lep razgled na Antalyo.

Po do zdaj znanih podatkih je včeraj popoldne ena od kabin trčila v steber. Po dogodku je 10 metrov v zraku obviselo 25 kabin, v katerih se je nahajalo skupno 184 potnikov, je sporočil turški notranji minister Ali Yerlikaya. Oblasti so sprožile obsežno reševalno akcijo, v kateri sodeluje več kot 150 reševalcev in ekipe s helikopterji. Danes ob 7. uri zjutraj po lokalnem času so po besedah župana Antalye Muhittina Boceka rešili vsaj 96 ljudi iz 15 kabin, ostali pa so še vedno ujeti.