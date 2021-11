Nesreča žičnice v Italiji: odstranjujejo razbitine kabine

Pristojni so sporočili še, da so morali na mestu nesreče že predhodno podreti okoli 80 dreves, da bi tako lažje odstranili kabino, poroča avstrijski Kronen Zeitung . Kabino so italijanski gasilci že zavarovali, dvigniti jo mora še njihov helikopter.

Preiskovalci so se takoj po nesreči osredotočili predvsem na lastnika žičnice Luigija Nerinija (56), direktorja Gabriela T. (63) in glavnega tehnika Enrica P. (51). Trojici so med drugim očitali uboj ter nenamerno povzročitev nesreče in zelo hudih poškodb. Preiskovalci namreč pravijo, da je trojica v dneh pred nesrečo manipulirala z zasilno varnostno zavoro, potem ko je prišlo do prekinitve delovanja nihalke.

Napravo, ki naj bi v primeru, da se strga žičniški kabel, aktivirala zasilno zavoro, da bi ta nato blokirala oziroma stabilizirala kabine, so deaktivirali in 26. aprila letos ponovno pognali napravo. To so storili zavestno, da bi se izognili morebitnim ponovnim blokadam in zamudam v delovanju nihalke, misleč, da se kabel nikoli ne bo strgal, je pojasnila pristojna tožilka iz mesta Verbania, Olimpia Bossi. Preiskava še poteka, trojico so kasneje izpustili iz pripora, kot je poročal Avstrijski krone.at, naj bi po zaslišanju moških primanjkovalo trdnih dokazov proti direktorju žičnice, na trhlih nogah naj bi bil tudi primer zoper lastnika.