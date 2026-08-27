Žirokopter ob preletu jezu zadel kable in strmoglavil

Nesreča se je zgodila v sredo dopoldne v dolini Antrona ob jezu Campliccioli. Dvosedežni žirokopter, vrsta ultralahkega helikopterja, je strmoglavil na višini 1360 metrov, potem ko je zadel kable žičnice, ki vodi do jezera Camposecco. Ob trku je zagorelo in padlo na tla.
Kot je za italijanske medije povedal tamkajšnji župan Franco Borsotti, je prizor videl s svojega balkona. "Videl sem ognjeno kroglo. Ni dvoma, da je zagorelo, ko je zadelo kable žičnice. Na tej točki ni jasno, kako ljudje na krovu niso opazili kablov. Žičnica je tam že 60 let," je poudaril župan in dodal, da je na območju, kjer se je zgodila nesreča, letenje običajno prepovedano in da sta žrtvi leteli brez dovoljenj.
Po poročanju Anse sta bila na krovu 62-letni Alessandro Angelo Muscinelli iz Premena in partnerica njegovega brata, 63-letna Antonella Pagliarani iz Milana. Njen mož in brat 62-letnika je bil v času nesreče na območju jezera in je nesrečo posnel. Reševalci so ga našli v stanju hudega šoka in ga oskrbeli.
Žirokopter, znan tudi kot avtožiro, je letalna naprava, ki za vzgon uporablja neobremenjen rotor, ki se vrti zaradi pretoka zraka med letom, medtem ko ga za potisk naprej poganja ločen propeler. Za razliko od helikopterja, čigar rotor poganja motor, se pri žirokopterju rotor vrti avtorotacijsko. To pomeni, da žirokopter ne more vzletati ali pristajati navpično kot helikopter, vendar je zaradi svoje preprostejše konstrukcije pogosto bolj stabilen v turbulentnem zraku in ima krajšo pot za vzlet in pristanek.
Dolina Antrona (Valle Antrona) je ena izmed stranskih dolin v italijanski pokrajini Verbano-Cusio-Ossola v regiji Piemont, v bližini meje s Švico. Dolina je znana po svojem strmem in razgibanem alpskem terenu, ki ga obdajajo visoki vrhovi, vključno z goro Pizzo Andolla. Območje je bogato z naravnimi jezeri, kot sta Campliccioli in Camposecco, ki so bila v preteklosti zajezena za potrebe hidroelektrarn, kar je ustvarilo specifično infrastrukturo, vključno z žičnicami za prevoz materiala in osebja v visokogorje.
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