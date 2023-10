Nesreče v treh desetletjih povzročile za 3600 milijard evrov škode

Naravne nesreče in nesreče, ki jih je povzročil človek, so v treh desetletjih povzročile izgubo pridelka in živine v vrednosti 3800 milijard dolarjev (3600 milijard evrov), je sporočila Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). FAO je ob tem ugotovil, da se povečujejo pogostost nesreč in njihove posledice.

Poplave, suše, napadi insektov, neurja, bolezni in vojne so med letoma 1991 in 2021 povzročili za približno 123 milijard dolarjev izgub proizvodnje hrane na leto, kar je enako petim odstotkom celotne proizvodnje ali dovolj, da se nahrani do pol milijarde ljudi na leto, ugotovitve FAO povzema francoska tiskovna agencija AFP. Gre za prvi poskus FAO, da sestavi tovrstno oceno.

icon-expand suša v italiji FOTO: Profimedia

Povprečne letne izgube žita so dosegle 69 milijonov ton, kar je enako letni proizvodnji Francije. Prav tako je bilo izgubljenih za približno 40 milijonov ton sadja in zelenjave ter 16 milijonov ton mesa, rib in jajc. Azija je bila najbolj prizadeta regija, saj je zaradi nesreč utrpela 45 odstotkov vseh kmetijskih izgub in izgubila štiri odstotke svoje kmetijske proizvodnje. V organizaciji so ob tem ugotovili, da število nesreč narašča, s 100 na leto v 70. letih prejšnjega stoletja na približno 400 dogodkov na leto v zadnjih 20 letih.

icon-expand Huda suša v Braziliji FOTO: AP