Bo Boeing kazensko odgovarjal za nesreči letal 737 Max?

Ameriško pravosodno ministrstvo razmišlja o kazenskem pregonu Boeinga zaradi dveh nesreč letal tipa 737 Max v Indoneziji in Etiopiji, v katerih je umrlo skupno 346 ljudi. Kot so zapisali, je namreč ameriški proizvajalec letal kršil pogoje sporazuma, ki ga je leta 2021 sklenil s tožilci in je podjetje ščitilo pred kazenskimi obtožnicami.

V skladu s sporazumom iz leta 2021 je Boeing poravnal 2,5 milijarde dolarjev kazni, tožilci pa so sodišču predlagali, da se kazenski pregon odloži za tri leta. Ameriški letalski proizvajalec je takrat obljubil, da bo izboljšal svoje varnostne protokole, ameriško pravosodno ministrstvo pa je zdaj sporočilo, da je prekršil dogovor. "Ker ni v celoti izpolnil pogojev in obveznosti iz sporazuma o odloženem pregonu, bo Boeing predmet kazenskega pregona s strani Združenih držav Amerike za kakršno koli zvezno kaznivo dejanje, za katero ZDA vedo," je zapisalo ministrstvo. Do 13. junija se lahko Boeing odzove na obtožbe in predloži dokaze o ukrepih, ki jih je sprejel za izboljšanje stanja. V prvem odzivu je proizvajalec letal zanikal obtožbe in poudaril, da je spoštoval vse pogoje.

Razbitine etiopskega letala

V dveh ločenih nesrečah boeinga 737 Max – leta 2018 v Indoneziji in leta 2019 v Etiopiji – je skupno umrlo 346 ljudi. Sorodniki žrtev že ves čas pozivajo h kazenskemu pregonu Boeinga. Ameriške oblasti so obtožile, da jim zaradi sporazuma z Boeingom odrekajo pravico do kaznovanja odgovornih za smrti njihovih bližnjih. Preiskave obeh nesreč so pokazale, da bi lahko bil eden od vzrokov nepravilno delovanje avtomatskega sistema MCAS, ki naj bi preprečil t. i. prevlečen let (ko letalo izgubi vzgon). V obeh primerih se je sistem kmalu po vzletu vklopil zaradi napačnih podatkov senzorjev, piloti pa sistema niso mogli pravočasno izključiti in prevzeti nadzora nad letalom.

Razbitine strmoglavljenega indonezijskega letala