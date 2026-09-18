Nesreča na vojaškem strelišču na Švedskem: ranjenih sedem ljudi

"Nesreča se je zgodila malo po 16. uri na strelišču Krak," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal tiskovni predstavnik vojske Mikael Agren. Dodal je, da je bilo ranjenih sedem ljudi in da policija dogodek obravnava kot delovno nezgodo.

Švedski mediji so medtem poročali o reševalnih službah na prizorišču, saj naj bi tam prišlo do eksplozije, česar Agren ni potrdil.

Po pisanju časopisa Aftonbladet je eksplozija odjeknila med odstranjevanjem "starega neeksplodiranega streliva". Televizija SVT pa je poročala, da je pet ranjenih na oddelku za intenzivno nego.

Vojska je sicer potrdila, da se ranjeni med drugim zdravijo zaradi poškodb, ki so jih povzročili šrapneli.