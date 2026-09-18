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Nesreča na vojaškem strelišču na Švedskem: ranjenih sedem ljudi

Karlsborg, 18. 09. 2026 08.10 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
STA N.L.
Švedska policija (slika je simbolična

V nesreči na vojaškem strelišču Krak v Karlsborgu v osrednjem delu Švedske je bilo v četrtek ranjenih sedem ljudi, je sporočila švedska vojska. Švedski mediji so poročali o eksploziji na območju, česar vojska ni potrdila.

"Nesreča se je zgodila malo po 16. uri na strelišču Krak," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal tiskovni predstavnik vojske Mikael Agren. Dodal je, da je bilo ranjenih sedem ljudi in da policija dogodek obravnava kot delovno nezgodo.

Švedski mediji so medtem poročali o reševalnih službah na prizorišču, saj naj bi tam prišlo do eksplozije, česar Agren ni potrdil.

Po pisanju časopisa Aftonbladet je eksplozija odjeknila med odstranjevanjem "starega neeksplodiranega streliva". Televizija SVT pa je poročala, da je pet ranjenih na oddelku za intenzivno nego.

Vojska je sicer potrdila, da se ranjeni med drugim zdravijo zaradi poškodb, ki so jih povzročili šrapneli.

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Švedska eksplozija Karlsborg nesreča

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KOMENTARJI4

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kuzapazi5
18. 09. 2026 09.13
Kako fajn bi vsi živeli, če ne bi bilo tega orožja, sovraštva ...
Odgovori
+0
1 1
Bolfenk2
18. 09. 2026 09.09
Tako je ko se vojaki Nata igrajo z orožjem. Bolje da vojakom nikoli ne dajo streliva ker se pobijejo med seboj.
Odgovori
+0
1 1
M_teoretik
18. 09. 2026 08.56
7!? Pol približno toliko kolikor je bila razlika na volitvah. Meka za teoretike zarot!?
Odgovori
0 0
dober dan
18. 09. 2026 08.53
So bli rusi krivi ane
Odgovori
-2
1 3
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