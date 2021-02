Nesrečne krave v 'peklenskih pogojih' na ladji, ki že mesece tava po Sredozemlju

"To v poročilu ni omenjeno, kar je zelo presenetljivo," je dejal Miguel Masramon , odvetnik, ki zastopa lastnika ladje. Po navedbah medijev je ladja registrirana v Libanonu. "Moje mnenje je, da bodo zagotovo usmrtili živali, in to bomo težko preprečili," je še dejal. Masramon je napovedal, da bo zahteval pridobitev vzorcev krvi, ki so jih španske veterinarske službe živalim odvzele v četrtek, da bi ugotovili, ali imajo bolezen.

V poročilu španski veterinarji še ugotavljajo, da so živali zelo trpele zaradi dolge poti. Nekatere so bile zelo slabotne. Zanje bi bila evtanazija najboljša rešitev, je še zapisano v poročilu. Veterinarji pa v poročilu niso eksplicitno navedli, ali so krave zbolele za boleznijo modrikastega jezika.

Ministrstvo za kmetijstvo se na vprašanja Guardiana ni odzivalo. Še pred tem so v petek dejali, da bodo ustrezne odločitve sprejeli po analizi inšpekcijskih podatkov.

Načrtovano je bilo, da bo ladja iz Španije govedo dostavila v Turčijo, toda tamkajšnje oblasti so v strahu pred boleznijo modrega jezika blokirale pošiljko in ustavile uvoz živali iz Španije. Zaradi strahu pred boleznijo ni nobena država želela sprejeti tovora ali vsaj ponuditi krmo.

Po tem "peklu", ki so ga krave zaradi zavrnitve preživele, bodo imele resne zdravstvene težave, je dejala aktivistka za pravice živali Silvia Barquero. "Kaj se je zgodilo z odpadki, ki so jih vse te živali dva meseca proizvajale? Prepričani smo, da so krave bivale v neživljenjskih okoliščinah,"je še dejala Barquerova.

Strokovnjaki ministrstva so na krovu ladje našteli 864 živali. Med plovbo je že poginilo 22 krav. Njihova trupla so že med plovbo razsekali in vrgli v morje, je še zapisano v poročilu. Za zdaj ni jasno, v čigavi lasti so sedaj živali. Izvozno podjetje World Trade trdi, da za krave ni več odgovorno, saj da so jih že prodali in naložili na ladjo.

Podobne težave ima še ena ladja iz Španije, na kateri je 1800 krav, trenutno pa je privezana v ciprskem pristanišču Famagusta.