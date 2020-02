Nesrečni boeing 737 max bo deležen novih popravkov

Predlagani popravek, ki ga je v torek izdala zvezna letalska uprava, navaja, da so nekatere plošče na letalih, vključno s kovinsko plastjo, ki služi kot del zaščite za ožičenje letal, podvržene potencialnim "elektromagnetnim vplivom udarov strele ali polj z obsevanjem z visoko intenzivnostjo". Zadnja direktiva Zvezne agencije za letalski promet (FAA) je prišla manj kot tri mesece po izdaji servisnega biltena, v katerem priporočajo ukrepe na ploščah, ki obdajajo motorne nosilce boeinga 737 max.

FAA ocenjuje, da bi varnostno popravilo potrebovalo 128 letal 737 Max, registriranih v ZDA. Decembra so pri proizvajalcu povedali, da ima lahko na letalih, proizvedenih med februarjem 2018 in junijem 2019, zaščitna folija luknje znotraj kompozitnih plošč. Boeingov tiskovni predstavnik je dejal, da se podjetje poskuša uskladiti s strankami pred vrnitvijo letala v operativo. A kdaj bo 737 Max znova poletel, ni znano. V družbi upajo, da bo to na polovici letošnjega leta.

Letalo 737 max je namreč od marca lani prizemljeno, potem ko je strmoglavilo letalo etiopske družbe Ethiopian Airlines, in sicer le pet mesecev po podobni nesreči družbe Lion Air. V obeh nesrečah je umrlo 346 oseb.