Nesrečni Burning Man: blatna puščava se prazni, zastoje posnel satelit

Približno 8000 oseb je sicer blatno prizorišče zapustilo že čez vikend, in sicer peš. Do ceste jih je čakala osemkilometrska hoja po blatu, potem pa jih je ob pobral avtobus. Prevoze so nudili organizatorji dogodka, cesta pa je bila sicer za promet zaprta.

Kot napovedano se je zemlja v nevadski puščavi Black Rock posušila, organizatorji festivala Burning Man pa so obiskovalcem, ki so še ostali na prizorišču, okoli 64.000 jih je, dovolili odhod domov. Evakuacija se je začela v ponedeljek po lokalnem času, na poti do bližnje ceste pa je nastal dolg zastoj. Tega je v objektiv ujel tudi satelit.

Obiskovalce festivala, ki je letos potekal že 27 leto zapored, je prvič tako hudo namočilo. Severozahod Nevade namreč velja za suho, vroče in sončno območje. Skupaj naj bi letos festival obiskalo med 72.000 in 73.000 oseb, za karto so odšteli po 575 dolarjev (približno 535 evrov).

Zaradi vremena je sicer večina letošnjih dogodkov na festivalu odpadla. Kljub temu so bili obiskovalci videti dobro razpoloženi. Organizatorji so jim v času deževja naročili, naj poiščejo zavetje, s seboj pa vzamejo tudi dovolj hrane in pijače. Največ težav naj bi imeli s sanitarijami in kopalnicami. Gre namreč za dogodek, kjer obiskovalci poskušajo živeti čimbolj samozadostno, prenosne straniščne kabine pa v primeru hudega deževja in blata niso najboljša izbira.