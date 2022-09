Nesrečni datum za Mehiko: tretji potres na isti dan v 37 letih

Predsednik Mehike Andrés Manuel López Obrador je nato na Twitterju sporočil, da so ga pristojni iz mornarice obvestili, da je ena oseba umrla, ko se je v nakupovalnem središču zrušil zid.

Iz ameriškega sistema za opozarjanje pred cunamiji so opozorili, da obali po potresu grozi še cunami. Bali so se, da bodo napovedani trimetrski valovi dosegli obalo Mehike, Kolumbije, Kostarike, Ekvadorja, Salvadorja, Gvatemale, Hondurasa, Nikaragve, Paname in Peruja. Opozorilo so nato umaknili, saj so meritve pokazale, da se višina valov zmanjšuje in ne predstavljajo več nevarnosti, poroča CNN.

Posnetek potresa iz hotelske sobe v kraju Puerto Vallarti na zahodni obali Mehike.