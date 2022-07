Nesrečni koncert kitajskega banda: na nastopajoče padel ogromen zaslon

Mesto Hongkong je pretresla nesreča, ki se je zgodila med nastopom fantovske pop skupine Mirror. Sredi koncerta je na nastopajoče padel ogromen zaslon in poškodoval dva plesalca in tri obiskovalke. Oblasti dogodek še preiskujejo. Zaradi nesreče so oboževalci popularne skupine Mirror pričeli tudi s peticijo, kjer organizatorje pozivajo, naj v nadaljnje za varnost članov skupine in obiskovalcev njihovih koncertov poskrbijo bolje.

Na videoposnetkih, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, vidimo, kako sredi nastopa 12-članske skupine in njihovih plesalcev na oder nenadoma pade ogromen zaslon. Ta se je zrušil na enega izmed plesalcev in ga huje poškodoval. Zaslon se je nato odbil in lažje poškodoval še enega plesalca. Reševalci so oba odpeljali v bolnišnico. Poškodovane so bile tudi tri obiskovalke koncerta, ena izmed njih je potrebovala zdravniško pomoč.

Na posnetku slišimo tudi prestrašene krike obiskovalcev, nekateri izmed njih pa so takoj odhiteli do odra, saj so poškodovanim želeli pomagati. Organizatorji dogodka so po nesreči koncert prekinili in dvorano, v kateri je potekal nastop, izpraznili, poroča britanski časopis The Guardian.

icon-expand Člani fantovske pop skupine Mirror. FOTO: AP

Na nesrečo se je odzval tudi vodja mesta John Lee, ki je zaradi nesrečnega dogodka šokiran. "Dogodek me je tako kot mnoge druge pretresel. Sočustvujem s poškodovanimi in ostalimi, ki so bili zaradi nesreče v neprijetnem položaju," je dejal. Incident obžalujejo tudi glavni organizatorji dogodka, poroča Reuters. "Zelo nam je žal, da je nesreča povzročila nelagodje obiskovalcem in nastopajočim," so zapisali v podjetju MakerVille. Oblasti dogodek še naprej preiskujejo. Po trenutnih podatkih pa naj bi zaslon padel zaradi poškodovane žice, zaradi katere je bil ekran na strop pritrjen slabo.

icon-expand Glasbena skupina Mirror je v Hongkongu zelo popularna in je tudi zaslužna za oživitev kantavtorskega popa na Kitajskem. Ima več deset tisoč oboževalcev. Popularni so postali leta 2018, ko so nastopali v glasbeni oddaji. FOTO: AP