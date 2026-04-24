Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Nestabilen ledenik preložil začetek letošnje plezalne sezone na Everestu

Mount Everest, 24. 04. 2026 09.01

Avtor:
L.M.
Mount Everest

Letošnja pomladna plezalna sezona na Mount Everestu v Nepalu se bo začela malo pozneje kot običajno. Ogromen, nestabilen kos ledenika je tik pod taborom 1 zaprl edino običajno dostopno pot iz baznega tabora, kar je povzročilo zamudo pri pripravah in odprlo vprašanja o varnosti ter gneči na vrhu.

Šerpe, zadolženi za nameščanje vrvi in lestev skozi nevarni ledeni slap, so po večdnevnem pregledu terena ugotovili, da približno 30 metrov visoke ledene gmote, imenovane serak, ni mogoče varno obiti ali preplezati. Edina realna možnost je čakanje, da se led zaradi taljenja sam zruši, kar bi se po njihovih ocenah lahko zgodilo v nekaj dneh, poroča BBC.

Zaradi tega so priprave na sezono močno zaostale, saj bi bila v tem času pot običajno že odprta precej višje v gori. Zamuda pomeni, da bo veliko plezalcev prisiljenih izvesti aklimatizacijo in poskus vzpona v krajšem časovnem obdobju, kar povečuje nevarnost zastojev in nesreč tik pod vrhom.

Baza na Mount Everestu
Baza na Mount Everestu
FOTO: AP

Nepalske oblasti zato iščejo začasne rešitve, med drugim tudi možnost, da bi ekipe za nameščanje vrvi s helikopterji prepeljali neposredno do višjih taborov in s tem delno obšli blokado. Kljub temu ostaja dejstvo, da ugodno vreme za vzpone praviloma traja le do konca maja, zato bi se letošnje plezalno okno lahko občutno zožilo. To še dodatno skrbi izkušene alpiniste, ki opozarjajo, da lahko prevelika koncentracija ljudi v kratkem času pomeni resno varnostno tveganje.

Do zdaj naj bi dovoljenja za vzpon pridobilo 367 ljudi, večina vzponov pa bo ponovno potekala z nepalske strani, saj je dostop iz Tibeta omejen, navaja BBC. Čeprav je Nepal v zadnjih letih zaostril dovolilni sistem in občutno zvišal cene, se pritisk množičnega alpinizma na najvišjo goro sveta nadaljuje.

Skrivnostnež, ki je stavil na prijetje Madura, ameriški vojak

Meta namerava zaradi AI ukiniti 8000 delovnih mest

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Peni Stojanović
24. 04. 2026 10.04
tooo ledenik lets goo
Odgovori
0 0
ata_jez
24. 04. 2026 09.59
No končno uporabna informacija, da ne rinemo ke brezveze, če je zaprto. Bomo se kar na Bledu in v Piranu drenali za praznike. 😁
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
zadovoljna
Portal
V srebrni mini obleki je dvignila temperaturo
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, komunikacija dvojčkov bo sproščena
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, komunikacija dvojčkov bo sproščena
Modni kos, ki se vsako pomlad vrne v ospredje
Modni kos, ki se vsako pomlad vrne v ospredje
Urška Juršič Ritlop: Rak me je ustavil in me naučil poslušati sebe
Urška Juršič Ritlop: Rak me je ustavil in me naučil poslušati sebe
vizita
Portal
Če imate napihnjen trebuh, tega ne smete ignorirati
Koliko korakov na dan je res dovolj? Odgovor vas bo presenetil
Koliko korakov na dan je res dovolj? Odgovor vas bo presenetil
Preprost zajtrk, ki lahko uravnava sladkor v krvi in zmanjša lakoto
Preprost zajtrk, ki lahko uravnava sladkor v krvi in zmanjša lakoto
''Tukaj ste z razlogom in veste, zakaj ste prišli''
''Tukaj ste z razlogom in veste, zakaj ste prišli''
cekin
Portal
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Če razmišljate o prihodnosti, boste prej ali slej naleteli na ta račun
Če razmišljate o prihodnosti, boste prej ali slej naleteli na ta račun
Manj odpadkov, več denarja: Praktični triki za vašo kuhinjo
Manj odpadkov, več denarja: Praktični triki za vašo kuhinjo
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
moskisvet
Portal
Tako razkošno po koncu zveze: bivša žena nekdanjega dinamovca uživa kot še nikoli prej
Skrivnost razrešena: kaj je v resnici zlata krogla z dna oceana?
Skrivnost razrešena: kaj je v resnici zlata krogla z dna oceana?
To o vas razkriva barva avta, ki ga vozite
To o vas razkriva barva avta, ki ga vozite
Zvezdnica kultnega filma o odvisnosti od seksa in alkohola
Zvezdnica kultnega filma o odvisnosti od seksa in alkohola
dominvrt
Portal
Naravno izboljšanje tal: rastline, ki obogatijo prst brez gnojil
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
okusno
Portal
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Je možno svet spoznati samo skozi hrano? Blaž Berlec pravi, da ja
Je možno svet spoznati samo skozi hrano? Blaž Berlec pravi, da ja
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669