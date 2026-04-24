Nestabilen ledenik preložil začetek letošnje plezalne sezone na Everestu

Šerpe, zadolženi za nameščanje vrvi in lestev skozi nevarni ledeni slap, so po večdnevnem pregledu terena ugotovili, da približno 30 metrov visoke ledene gmote, imenovane serak, ni mogoče varno obiti ali preplezati. Edina realna možnost je čakanje, da se led zaradi taljenja sam zruši, kar bi se po njihovih ocenah lahko zgodilo v nekaj dneh, poroča BBC.

Zaradi tega so priprave na sezono močno zaostale, saj bi bila v tem času pot običajno že odprta precej višje v gori. Zamuda pomeni, da bo veliko plezalcev prisiljenih izvesti aklimatizacijo in poskus vzpona v krajšem časovnem obdobju, kar povečuje nevarnost zastojev in nesreč tik pod vrhom.