Nestabilen ledenik preložil začetek letošnje plezalne sezone na Everestu

Šerpe, zadolženi za nameščanje vrvi in lestev skozi nevarni ledeni slap, so po večdnevnem pregledu terena ugotovili, da približno 30 metrov visoke ledene gmote, imenovane serak, ni mogoče varno obiti ali preplezati. Edina realna možnost je čakanje, da se led zaradi taljenja sam zruši, kar bi se po njihovih ocenah lahko zgodilo v nekaj dneh, poroča BBC.
Zaradi tega so priprave na sezono močno zaostale, saj bi bila v tem času pot običajno že odprta precej višje v gori. Zamuda pomeni, da bo veliko plezalcev prisiljenih izvesti aklimatizacijo in poskus vzpona v krajšem časovnem obdobju, kar povečuje nevarnost zastojev in nesreč tik pod vrhom.
Nepalske oblasti zato iščejo začasne rešitve, med drugim tudi možnost, da bi ekipe za nameščanje vrvi s helikopterji prepeljali neposredno do višjih taborov in s tem delno obšli blokado. Kljub temu ostaja dejstvo, da ugodno vreme za vzpone praviloma traja le do konca maja, zato bi se letošnje plezalno okno lahko občutno zožilo. To še dodatno skrbi izkušene alpiniste, ki opozarjajo, da lahko prevelika koncentracija ljudi v kratkem času pomeni resno varnostno tveganje.
Do zdaj naj bi dovoljenja za vzpon pridobilo 367 ljudi, večina vzponov pa bo ponovno potekala z nepalske strani, saj je dostop iz Tibeta omejen, navaja BBC. Čeprav je Nepal v zadnjih letih zaostril dovolilni sistem in občutno zvišal cene, se pritisk množičnega alpinizma na najvišjo goro sveta nadaljuje.
