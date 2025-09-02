Afera s sodelavko odnesla izvršnega direktorja Nestléja

Freixu je funkcija na čelu podjetja Nestlé, ki med drugim izdeluje kavne kapsule Nespresso in čokoladne ploščice Kit Kat, prenehala takoj.
Odločitev so sicer sprejeli po preiskavi, ki jo je sprožila prijava znotraj podjetja. Pri Nestléju naj bi bili o razmerju obveščeni spomladi prek telefonske linije za žvižgače. Sprožili so notranjo preiskavo, v kateri pa dokazov niso našli, Freixe je takrat razmerje še vedno zanikal. Podjetje je nato sprožilo še zunanjo preiskavo, obravnavali so tudi več internih poročil.
Predsednik Nestléja Paul Bulcke je dogajanje komentiral z besedami, da je bila taka odločitev nujna. "Nestléjeve vrednote in upravljanje so trdni temelji našega podjetja. Laurentu se zahvaljujem za njegovo delo pri Nestléju."
Kot poročajo mediji, je upravni odbor ravnanje zdaj že nekdanjega direktorja označil za kršitev kodeksa o internih smernicah podjetja.
Kdo ga bo nasledil?
Kadrovsko vrzel so pri švicarskem velikanu hitro zapolnili in za novega izvršnega direktorja imenovali Philippa Navratila, ki od lani vodi oddelek za Nespresso in je že član izvršnega odbora. V podjetju je zaposlen že 24 let.
Za Nestlé je sicer burno leto. Freixe je podjetje prevzel šele septembra 2024, potem ko podjetje pod vodstvom Nemca Ulfa Marka Schneiderja ni doseglo zastavljenih ciljev, podpora mu je padala tudi med vlagatelji in zaposlenimi.
Nestlé je švicarski multinacionalni konglomerat s sedežem v Veveyu v Švici. Imajo več kot 2000 blagovnih znamk in več sto proizvodnih obratov po vsem svetu. Njihovi prihodki presegajo 90 milijard dolarjev (77 milijard evrov).
Pod Nestlé spadajo na primer tudi znamke kavnih napitkov Nescafé, Nespresso, Dolce Gusto, voda Perrier in San Pellegrino, Nido – blagovna znamka mlečnih nadomestkov v prahu in mleka v prahu, čokoladice Kit Kat in Smarties ter številne znamke s področja otroške, pripravljene in zamrznjene hrane ter hrane za hišne ljubljenčke.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.