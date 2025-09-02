Afera s sodelavko odnesla izvršnega direktorja Nestléja

Freixu je funkcija na čelu podjetja Nestlé, ki med drugim izdeluje kavne kapsule Nespresso in čokoladne ploščice Kit Kat, prenehala takoj.

Odločitev so sicer sprejeli po preiskavi, ki jo je sprožila prijava znotraj podjetja. Pri Nestléju naj bi bili o razmerju obveščeni spomladi prek telefonske linije za žvižgače. Sprožili so notranjo preiskavo, v kateri pa dokazov niso našli, Freixe je takrat razmerje še vedno zanikal. Podjetje je nato sprožilo še zunanjo preiskavo, obravnavali so tudi več internih poročil.

Predsednik Nestléja Paul Bulcke je dogajanje komentiral z besedami, da je bila taka odločitev nujna. "Nestléjeve vrednote in upravljanje so trdni temelji našega podjetja. Laurentu se zahvaljujem za njegovo delo pri Nestléju."

Kot poročajo mediji, je upravni odbor ravnanje zdaj že nekdanjega direktorja označil za kršitev kodeksa o internih smernicah podjetja.