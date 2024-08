Oba držita ključ do miru v Gazi. Pa si dogovor res želita?

Netanjahu že od začetka vojne obljublja popolno zmago nad Hamasom in vrnitev vseh talcev v Gazi, kar sta po mnenju mnogih nezdružljiva cilja. Sooča se s kritikami, ker talcev še ni domov, vendar se zdi, da se ga kritike ne dotaknejo, še posebej ne, ker želje družin talcev niso enake njegovim. Družinam namreč ni prav veliko mar, če Hamas ostane nedotaknjen, le da se talci vrnejo domov. Netanjahu pa je prepričan, da mu prej ali slej uspelo Hamasove borce izbrisati z obličja zemlje.

Kljub pritiskom tako družin pa tudi ZDA, izraelske največje zaveznice, stvar ni tako preprosta. Četudi bi Netanjahu želel popustiti, mu to najbrž ne bi dovolila vladajoča koalicija, ki se opira na skrajno desne ministre, ki si želijo trajno ponovno zasedbo Gaze in so že zagrozili, da bodo zrušili vlado, če bo premier preveč popuščal. To bi vodilo k predčasnim volitvam, ki bi ga lahko odstavile z oblasti, ravno v času, ko mu sodijo zaradi korupcije.

V zraku ostaja tudi še "obračun" zaradi varnostnih napak v zvezi z napadom 7. oktobra, v katerem so borci pod vodstvom Hamasa vdrli na jug izraela in ubili približno 1200 ljudi, večinoma civilistov, ugrabili pa približno 250 drugih. Javnost še vedno ni potešena in zahteva priznanje odgovornosti. Kako se je to lahko zgodilo pod Netanjahovim nadzorom? Premier pa je zavrnil pozive k vladni preiskavi, vse dokler se vojna ne konča, poroča AP.

A dlje kot vojna traja in dlje kot vidimo sposobnosti izraelske vojske in vztrajnost Netanjahuja, bolj je verjetno, da bo Izrael dosegel nekaj, kar bo interpretirano kot zmaga - uboj Sinwarja in rešitev več talcev. Netanjahu bo s tem popravil svoj politični položaj, ki je zdaj zelo krhek in se morda zopet postavil na noge. A tudi to je tvegano, število ubitih izraelskih vojakov se namreč vsak dan povečuje, Izrael pa tudi postaja vse bolj izolirana država zaradi trpljenja, ki ga vsakodnevno sproža nad Palestince. Zunanji in notranji pritiski namreč hitro spreminjajo mednarodno okolje za Izrael, že leta 2011 pa je Ehud Barak, takratni izraelski obrambni minister, da se bo Izrael v prihodnosti soočil z "diplomatsko-političnim cunamijem" mednarodne osamitve, če ne bo uspel rešiti spora s Palestinci. In Izraelu ni uspelo rešiti spora, ravno nasprotno, še poglobiti so ga uspeli.